Hier wäre endlich „ein vielfältiges Nachschlagewerk von einem Typus, der eines Tages hoffentlich die Erbschaft jener vagen Kunst-Literatur-Theater-Geschichten antreten wird, welche Fakten durch hundertmal soviel zugesetzte Phrasen verwässern“. So begrüßte vor ungefähr einem Jahr Ludwig Marcuse an dieser Stelle (DIE ZEIT, 1958, Nr. 31) ein Buch, das, inzwischen nahezu ein Standardwerk geworden, nunmehr seinen Weg auch ins Ausland antritt. Uns liegt es in einer vollständig überarbeiteten dritten Auflage vor:

Siegfried Meldungen „Drama zwischen Shaw und Brecht“; Carl Schünemann Verlag, Bremen; 360 S., 14,80 DM.

Konzentrierte Information, das ist das eine. Die Angaben zu den Autoren und Stücken des modernen Theaters sind ergänzt und auf den neuesten Stand gebracht worden. Es gibt auf diesem Gebiet kein anderes Buch, das eine ebenso reichhaltige und verläßliche Dokumentation böte.

Außerdem ist dies wirklich ein Theaterbuch, und zwar eins von weltweiter Offenheit, keine literarische Geschichte des modernen deutschen Dramas. Über das indische Theater, um nur ein Stichwort herauszugreifen, wird der Leser genauso treffend informiert wie über Probleme der Dramaturgie.

Da es Melchinger vor allem um die Lebendigkeit der Bühne geht, darf er kein Kultursnob sein. Curt Goetz und das Musical haben in seinem Buch ebenso Platz wie Kaiser und Camus. „Das Theater ist kein Kulturinstitut“, es entspringt der (ihrerseits anthropologisch begründeten) Lust am Spielen – diese seine bekannte These bewahrt ihn vor der Enge, ohne ihn unempfindlich zu machen für Qualität.

Keineswegs stimmt Melchinger in das Geunke vom nahen Ende des Dramas ein. Im Gegenteil. Nachdem der Expressionismus das illusionistische bürgerliche Drama zerstört hat und die Formlosigkeit und Subjektivität des expressionistischen Dramas selbst überwunden ist, sei das Theater endlich aus seiner Starre erlöst und finde zurück zu seinen ursprünglichen Formen und Funktionen. Eine pluralistische Renaissance der Stile bahne sich an.

Immer wieder führt Melchingers Leitfaden durch das Labyrinth des modernen Theaters in die Auseinandersetzung mit Brecht. So werden wohl, obgleich drei Jahre seit Brechts Tod vergangen sind und viele mehr, seit er sein letztes Stück schrieb, auch die weiteren Auflagen, die diesem Buch sehr zu wünschen sind, den gleichen Titel führen: Drama zwischen Shaw und Brecht. Dieter E. Zimmer