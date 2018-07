Von Thilo Koch

Ich weiß, wo das Paradies ist! Es liegt genau zwischen Königin-Luise-Platz, Dahlem, und Unter den Eichen, Steglitz. 42 Hektar ist es groß, und drei Meter hohe Eisenstangen, massiv und mit Lanzenspitze, grenzen es ab gegen die Welt. Der Eintritt ins Paradies kostet zwanzig Pfennig, an Sonn- und Feiertagen nichts; Kinder unter Führung des Lehrers bezahlen die Hälfte; Hunden ist der Zutritt ins Paradies verwehrt.

Im Paradies gibt es einen See mit vielen Goldfischen, einigen Enten und Wasserlilien – es kann sich auch um Lotos handeln, es ist kein Schild dran. Sonst überall nämlich, an jedem Baum und Strauch und auf jedem Blumenbeet. Der Paradiesbesucher erfährt, daß alles anders heißt, als er dachte. Im Paradies gilt merkwürdigerweise die Sprache Cäsars. Die bei uns heimische Stein- oder Wintereiche heißt nämlich Quercus petraea, das Stiefmütterchen Viola tricolor. Die Familie der Rosen natürlich hat so aparte Beinamen wie die Kleider international berühmter Mannequins: Granat, Virgo, Geisha, Ruby, Pinocchio, Gabriela privat.

Gegenwärtig steht das Paradies im Hochsommer; hier und da fliegen noch immer wie kleine Wattebäusche die Fruchtstände des Leontodon über die Wiesen, das ist zu deutsch der Same der Pusteblume, des verblühten Löwenzahnes. Es gibt kein Unkraut im Paradies und nur ganz selten einen Wächter in städtischer Uniform. Tiere sah ich wenig, dafür viele zweibeinige Ausflügler. Unterm Regenschirm, gegen die Augustsonne gespannt, las ein bejahrtes Bürgerpaar die ZEIT.

Nicht immer ist das Paradies geöffnet, nur von acht Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit. Eine halbe Stunde vor Paradiesschluß tönt eine Glocke und kündigt die Vertreibung an. Wer wohnt nachts darinnen? Der Mond und die Goldfische, die Sterne und die Pusteblumen und der große Atem der Bäume aus aller Welt, denke ich mir. Ernste griechisch-lateinische Zwiesprache mögen sie halten, besonders Tilia platyphyllos, die Sommerlinde, mit Betula pendula, der Sandbirke.

Auch ein ciceronisches Kopfschütteln wird manchmal durch die Populi albae gehen, die Silberpappeln, über den Sonntagsbesuch der Menschen. Und eine riesige römische Platane, die aussieht wie Cato der Ältere, rauscht unmutig: „Ceterum censeo, diese Zweibeinigen sollten des Paradieses endgültig verwiesen werden. Sah ich doch heute wieder zwei schnatternde Mädchen die Mimosa pudica und die Erica carnea in meinem Schatten achtlos zertrampeln!“

Ach, es gibt auch bunte Postkarten vom Paradies und Glashäuser mit echtem Dschungel, wo man Angst vor Schlangen hat, aber der Apfel ist längst ab. Es gibt auch einen Kaffeegarten und Eis am Stiel von Bolle, und Bänke stehen viele im Paradies, alle sind immer voll. Und schöne Ruhe hat man am Tage leider nicht im Paradies, es sind zu viel Menschen drin. Aber gut haben’s die Pflanzen, und für sie ist es ja wohl auch da, denn es heißt: „Botanischer Garten“.