Inhalt Seite 1 — Prominenz mit fremden Federn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Eberhard Rhein

Wer heute die Universität verläßt und eine Assistentenstellung in Wissenschaft, Wirtschaft oder Verwaltung antritt, muß damit rechnen, daß er einen nicht geringen Teil seiner Zeit damit verbringt, Aufsätze oder Reden für seinen Chef zu schreiben. In gleicher Weise muß, wer Vorträge oder Aufsätze prominenter Leute studiert, stets darauf gefaßt sein, daß die geistige Urheberschaft dafür mindestens teilweise bei den Assistenten oder Referenten zu suchen ist. Direktoren veröffentlichen Artikel, die sie nicht geschrieben, Professoren wissenschaftliche Arbeiten oder Gutachten, an denen sie nur kleinere Änderungen vorgenommen haben, und Minister halten Reden, die von den Referenten ausgearbeitet worden sind. Die einen denken und schreiben, die anderen geben Namen, Titel und Würde her, um den Gedanken die notwendige Resonanz zu verleihen.

Selbstverständlich gibt es noch die klassische Form der Assistententätigkeit, die darin besteht, Fakten, Quellen und Gedanken zu sammeln und die Korrekturen zu lesen. Häufig sind jedoch heute die Rollen vertauscht: Derjenige, der die Korrekturen lesen, sollte, schreibt die Arbeit, und derjenige, der die Arbeit schreiben sollte, retuschiert nur und vertritt das Ganze gegenüber der Öffentlichkeit.

Wer ist dafür anzuklagen, daß sich tagtäglich gebildete Leute, die hohe Stellungen im öffentlichen Leben bekleiden, zum Lautsprecher fremder Gedanken und Formulierungen degradieren? Die wichtigste Ursache für diese moderne Form des Plagiats dürfte darin zu suchen sein, daß unsere Gesellschaft auch im Bereich des Geistes nicht mehr ohne Stars auskommt.

So überhandgenommen haben die Ansprüche an die großen Namen, daß beispielsweise ein Minister, wollte er an allen Veranstaltungen teilnehmen, auf allen Tagungen sprechen, zu denen er Einladungen erhält, wahrscheinlich zu keiner anderen Tätigkeit mehr Zeit hätte. Ähnlich geht es Direktoren, Präsidenten und Professoren, die in der Öffentlichkeit einen Namen haben. Sie alle hätten schließlich nur noch zu repräsentieren. Da sich mit den Ansprüchen der Öffentlichkeit auch Eitelkeit und Geltungsbedürfnis bei den Würdenträgern paaren können, wird es leicht verständlich, warum das Schreiben von Aufsätzen, das Entwerfen von Vorträgen, kurz die Tätigkeit eines ghost-writers, eines Schattenschreibers, heute durchaus manchen Mann ernährt.

Es wäre ein Kampf gegen Windmühlenflügel, den ghost-writer aus unserem öffentlichen Leben verbannen, die Arbeitsteilung zwischen Repräsentanten und Assistenten wieder rückgängig machen zu wollen.

Worum es vielmehr gehen sollte, ist einmal, den ghost-writer an seinen rechten Platz zu verweisend Assistententätigkeit ist notwendig; sie darf jedoch nur die Werkzeuge reichen – mehr nicht.