Die meisten Künstler wohnen außerhalb und fahren nur zu den Proben und den Aufführungen in die Stadt hinein. Sie könnten sich sonst nicht konzentrieren. Denn Salzburg in diesen Tagen ist ein Hexenkessel. In den engen Straßen herrscht Gedränge wie auf einem Rummelplatz. „Verzeihung“ ... „Beg Your pardon“ ... „Je m‘ excuse“: so murmelt es ununterbrochen aus der quirlenden Menschenmenge. Und man versteht, warum es in Salzburg zur Festspielzeit so häufig regnen muß (und es regnet auch in der gegenwärtigen Saison der allgemeinen Trockenheit in der Mozart-Stadt fast jeglichen Tag): Es wären ja sonst noch viel mehr Menschen auf den Straßen; so aber bleiben wenigstens einige in ihren Hotels, wosie – bei entsprechenden Preisen – auch wirklich gut aufgehoben sind.

Salzburg ist sommerliche Weltstadt der Musik geworden. Viele kommen aus weiter Ferne, um die Opern und Konzerte zu hören, die traditionellen oder die modernen Spiele zu sehen. Und es kommen aus der Nähe viele, welche die Festspielgäste aus der Ferne sehen wollen. Die Künstler zu sehen, ist nicht so interessant: die stehen in den Probepausen vormittags vor dem Festspielhaus herum, sind gar nicht auffällig angezogen und schauen (außer Karajan, der wie ein Irrwisch hin und her rast und daher eine sportliche Note pflegt) nach nix aus. Nicht einmal so schöne Frauen wie die Schwarzkopf oder die Seefried oder die Sciutti machen tagsüber etwas her. Abends freilich singen und sagen, agieren und tragen sie sich so bezaubernd, daß einer, dem da nicht das Herz höher schlägt, fühlen sollte, welch grauenhafter Banause er ist. Und wirklich gibt es deren in Salzburg nur wenige. Denn die meisten Salzburger Gäste mögen wirklich gern Musik, so schlimm es manchmal ist, sie darüber reden zu hören. „Do You like Mozart?“ wurde ein Wiener Philharmoniker gefragt, der in Salzburg des Weges kam, und man deutete auf sein Geigenfutteral. „Yes“, sagte er, „but I like much more the Mozart-Kugeln“ und rettete sich in ein Café, in dessen Schaufenstern bergeweise und zu saisonbedingten Preisen sich jene schwarzen, in Silberpapier gewickelten Süßigkeiten türmten, die den Namen des Salzburger Musikgenies bis in fernste Äonen lebendig halten werden. Ein entrüstetes Flüstern und Grummeln unter den Eingeweihten meldete, daß der Herr der Festspiele, der Maestro von Karajan, diesmal mehrere Tage zu spät kam. So war es heuer ein umstrittener Mann, der seine Herrschaft damit begann, daß er einem großen Kreis von Interessierten den halbvollendeten Bau des neuen, in die steil abfallende Flanke des Mönchsberges hineingehauenen Festspielhauses zeigte. Der Bau ist ein Klotz aus Beton und ebenfalls umstritten.

Salzburg ist in jenen Zeiten schöner von Sonnenaufgang bis zur Dämmerung, wenn keine Saison hier herrscht; dann ist es sogar wunderschön. Aber nach der Dämmerung bietet Salzburg zur Festspielzeit Wunder: Nirgendwo in der Welt wird zur Sommerzeit bessere Musik gemacht. J. M.-M.