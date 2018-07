R. N. London, im August

Die Programm-Gesellschaften des britischen Werbefernsehens sind kommerziell sehr erfolgreich. Roy Thomson, Partner von Scottish Television Ltd. (und Mehrheitsaktionär der Kemsley-Zeitungsgruppe) ließ sich immerhin kürzlich zu der Bemerkung verleiten, die von der staatlichen Aufsichtsbehörde für das Fernsehen verteilten Lizenzen kämen einer Genehmigung zum unbeschränkten Gelddrucken für die eigene Tasche gleich. Nachdem in den beiden Anlaufsjahren des unabhängigen Bildfunks Verluste von insgesamt 10. Mill. Pfund hatten hingenommen werden müssen, war man im Sommer 1957 erstmals profitabel geworden. Seither sind die Gewinne auf eine Jahresrate von schon mehr als 20 Mill. Pfund oder runde 250 Mill. DM, d.h. auf ein Vielfaches des eingesetzten Kapitals angewachsen. Wenig deutet darauf hin, daß dieser flotte Aufschwung sich in naher Zukunft verlangsamen könnte.

Nun ist üppiges Verdienen natürlich keine Schande. Wie jedes andere kommerzielle Unternehmen gehen die acht Programm-Gesellschaften auf den maximalen Ertrag aus; und da das Interesse der werbenden Wirtschaft an diesem neuen Medium stetig wächst – die Nachfrage also immer stärker wird –, haben sie sich erst noch vor zwei Monaten zu erneuter Anhebung der Tarife entschließen müssen. Eine 60-Sekunden-Einblendung etwa im mittel- und nordenglischen Sonntagsdienst der ABC Television Ltd. wird ab September schon bis zu 1886 Pfund oder ungefähr 22 000 DM kosten.

Dieser reichliche finanzielle Segen hat selbst unter den Fernsehgesellschaften bereits vor längerem ein gewisses Unbehagen bewirkt. Denn in erster Linie erfreut man sich natürlich deshalb einer überschwenglichen Prosperität, weil man unter dem gegenwärtigen Lizenzierungssystem, und damit noch auf weitere fünf Jahre hinaus, ein Monopol zu nutzen vermag. Zudem bemißt sich die von der Aufsichtsbehörde als Verwalterin der Sendeanlagen den Gesellschaften berechnete Miete nicht nach deren Ertragskraft und Zallungsvermögen, sondern nur nach den eigentlichen Kosten der mit dieser Miete abzugeltenden technischen Dienstleistungen. Das Parlament hat es so gewollt. Es hat die Risiken weit überschätz;, die die Fernseh-Gesellschaften anfangs eingehet mußten, und es hat damit überhaupt wohl das gewaltige kommerzielle Potential des damals ins Leben gerufenen neuen Werbeträgers verkannt

Der von einigen Gesellschaften vor Jahresfrist gefaßte Entschluß, einen Teil der hohen Erträge für Zwecke der Kunstförderung verfügbar zu machen, hat der Kritik nicht zuvorkommen können. Vorschläge, durch die Einrichtung zusätzlicher Sendedienste etwas Wettbewerb in das System zu bringen, lassen sich wegen Wellenbandschwierigkeiten nicht realisieren.

Die das Werbe-Fernsehen aus grundsätzlichen Erwägungen seit je ablehnenden Sozialisten plädieren verschärft für eine Besteuerung des gesamten industriellen Werbeaufwandes. Andere Interessen sehen eine konstruktive Lösung in der Heranziehung der Werbefernseh-Gesellschaften zu besonderen Gewinnabgaben, und vor einigen Tagen hat nun selbst ein mit Rechnungshof-Aufgaben betrauter Parlamentsausschuß, das Select Committee on Public Accounts, einer baldigen Neuordnung das Wort gesprochen.

In einem Prüfungsbericht regt er an, die zur Zeit jährlich insgesamt 3 Mill. Pfund einbringende Lizenzvergabe künftighin im Submissionswege zu regeln und Kontrakte also nur noch dem Höchstgebot zu gewähren. Associated Rediffusion Ltd., die als Londoner Programmgesellschaft kürzlich einen Profit von 7,1 Mill. Pfund für 1958/59 aufwies, hat daraufhin sofort zu bedenken gegeben, daß das britische Werbefernsehen im Jahre 1955 wahrscheinlich gar nicht in Gang gekommen wäre, wenn man seinen Pionieren nicht einen bis 1964 laufenden Vertrag bewilligt und darüber hinaus die uneingeschränkte Verfügung über alle etwaigen Gewinne zugesagt hätte; und in der Tat wird dieser Vorschlag noch manchen anderen ernsthaften Einwänden begegnen. So ist auch von der die Lizenzen vergebenden staatlichen Aufsichtsbehörde selbst schon geltend gemacht worden, daß dieser Vorschlag sich nicht mit dem bislang praktizierten Grundsatz vereinbaren lasse, aus den um einen Vertrag nachsuchenden Gesellschaften jeweils die herauszusuchen, die die beste Gewähr für die Bereitstellung ausgewogener und angemessener Bildfunkdienste zu bieten scheine.

Immerhin wird die Regierung kaum noch darum herumkommen, sich eingehend und bald mit der Frage zu befassen, auf welche Art und Weise das höchst einträgliche Geschäft des Werbefernsehens sich mit der scharfen Brise wettbewerblicher Erwerbsbedingungen durchlüften lassen könnte.