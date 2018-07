Inhalt Seite 1 — Auf der Heide blüht... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ben, Wilsede

Gegen zwei Uhr morgens erreichte ich den Wilseder Berg. Die Sonne stand hinter einer Wolkenbank, und der Wind rauschte in den Wacholderbüschen. Die vielgepriesene Aussicht wird jedes Jahr von ungefähr zwei Millionen Wanderern und Erholungssuchenden genossen, aber ich hatte nicht viel davon, denn die Luft war dunstig.

Ich wollte nach Wilsede und mußte ungefähr noch zehn Minuten gehen. Der Weg führte allmählich bergab, und plötzlich entdeckte ich auf einer Anhöhe die Umrisse mächtiger Findlinge. Ich kletterte über einen Drahtzaun. Aber es war kein Hünengrab. Eine Gedenkstätte lag da. Drei Findlinge standen dicht nebeneinander, und auf dem einen, ganz links, stand „Martin Luther“. Auf dem anderen, ganz rechts, stand „Hermann der Cherusker“. Aber auf dem in der Mitte stand, nichts. Mit einem Meißel hatte man die beiden; Namen in die Steine gehauen. Welcher Name aber mochte wohl auf dem Findling in der Mitte gestanden haben? Als ich mich später danach erkundigte, wußte niemand etwas Genaues mehr.

Findlinge umgaben die kreisförmige Stätte. Auf einem konnte ich noch lesen: „Meinen ehemaligen Kriegskameraden und Waidgenossen.“ Dann kam eine Treppe, die tief unter diese beschriftete Steinsammlung führte. Ich erblickte eine messingbeschlagene Tür, und auf dem Bogen darüber stand „Familiengruft“. Ich ging weiter und dachte an Martin Luther und Hermann den Cherusker.

Der Wind wurde stärker, und ich blieb stehen, um dem Rauschen der Bäume zu lauschen. In Gedanken war ich gerade im Teutoburger Wald, als mich das Wiehern eines Pferdes auf einer Koppel stutzig machte. Ich hätte das Pferd gern gestreichelt, aber ein paar Schritte von ihm entfernt tauchte ein blonder Schopf auf. Lang und breit floß das Haar über die Schultern einer Frau, die mit bloßen Füßen und Shorts um ihre Lenden auf dem feuchten Wiesengrund kneippte. Leichtfüßig folgte ihr ein Mann. Auch er hatte bloße Füße und trug kurze Hosen. In der Hand hielt er einen Strauß Feldblumen. Plötzlich rief er etwas. Die Frau hielt inne und drehte sich um. Da sprang der Mann auf sie zu und überreichte ihr frohlockend den Strauß, den sie schmollend an ihren Busen drückte. Der Wind kräuselte ihr Haar, und sie sah einer mir einst bekannten Dame zum Verwechseln ähnlich, die mit schwerem Zopf und leichten Sandalen von den Nibelungen schwärmte und sich das Buch „Volk ohne Raum“ in Leder binden ließ.

Ich stahl mich unbemerkt nach Wilsede hinein. Ich sah ein „Rauchhaus“ und dachte, vielleicht machen sie jetzt bald Feuer, und der Rauch kommt durch die Tür. Statt dessen kam ein Mann in Langschäftern aus dem Hause. Er führte einen Hund an der Leine, und ich fragte den Mann, wem der Friedhof mit den Gedenksteinen auf der Anhöhe gehöre. „Das ist die Familiengruft eines greisen Malermeisters aus Hamburg“, erwiderte der Mann. „Seine Frau ist da unten schon beigesetzt worden, aber er ist noch am Leben.“

Der Mann zählt zu den wenigen Bauern in Wilsede. Er hat das „Rauchhaus“ mit dem Hof gepachtet. Die Pacht läuft zwölf Jahre, und dann wird der Verein „Naturschutzpark“ wahrscheinlich das Gehöft übernehmen. Der Mann war aus Ostpreußen geflüchtet. Wir rauchten eine Zigarette, und er sagte, daß ungefähr fünfzig Menschen in Wilsede wohnen und nie mehr daran dächten, fortzuziehen – so tief hätten sie hier Wurzel geschlagen. Und er erzählte auch, daß alles, was alt sei und des sachkundigen Schutzes bedürfe, ob Häuser, Ställe, Scheunen, Zäune, Bäume oder stille Winkel dem Verein „Naturschutzpark“ gehöre oder ihm vielleicht bald gehören werde. „Das wird ein großes Museum; unter freiem Himmel. Und der Verein tut, was er kann.“