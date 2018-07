Von Wolfdietrich. Schnurre

Eine neue Kellnerin bedient seit einiger Zeit im Kasino, und ich, obwohl einer der Jüngsten und Unprofiliertesten hier, kann das atembeengende Glück für mich buchen, auf mehr als nur dienstlichem Wege Umgang zu pflegen mit ihr. Meine Geliebte (jawohl, so darf ich sie nennen) ist das charmanteste und liebenswürdigste Wesen, das sich nur vorstellen läßt; allein, wie sie es versteht, sich in ihrem bedrohlich kurzen, ganz und gar steifen Eisenröckchen zu wiegen, ist anbetungswert.

Doch ehe ich mich aufs Schwärmen verlege, muß ich zuvor meine Bedenken bekennen. Denn kaum ragte ihre imponierende, von einem hautengen Metallkleid umschlossene Matronengestalt hinter den Gläserborden empor und glitt das vage, inzwischen ach, so sehr viel verbindlicher gewordene Lächeln ihres aufgemalten Gesichts durch den mit Schlachtengemälden und Generalsbüsten geschmückten Spiegelsaal hin, als sich sofort auch wieder diejenigen unserer Herren Offiziere einfanden, welche bisher die Heimkost ihrer Gattinnen den im Kasino Gebotenen vorzuziehen beliebten. Dabei ist das Kasinoessen eher schlechter geworden, seit mein Schatz es serviert; aber eben dieser letztere Umstand ist es ja leider, welcher die Herren über die fehlenden Fettaugen, die verwässerten Weine und die mit Brotteig gestreckten Bouletten hinwegsehen läßt; und hat das Kasino, als noch jener am Schlag verschiedene Kellner bediente, minütlich vor Flüchen und Beschwerden gebebt, so ist jetzt, um die Mittagszeit, obzwar doch sämtliche Tische besetzt sind, nichts als das begeisterte Schnalzen der älteren Herren Offiziere zu hören, welche über jeden zum Munde geführten Löffel hinweg mit pulvergetrübten Blicken meiner Geliebten ölschimmernde Hüften umschlingen.

Mag das immer noch angehen; ganz arg wird es jedoch, wenn das Dessert serviert ist und die jüngeren Herren Offiziere, indes meine Freundin ihnen, unnachahmlich das halslose, spitz zulaufende Köpfchen geneigt, lächelnd Feuer für ihre Zigaretten anbietet, die Arme um ihren bräutlichen Stahltorso legen und, ein Auge zukneifend, unmißverständlich an ihrem Eisenröckchen zu zupfen beginnen. Ich gestehe es offen: wiewohl nur undekorierter Fähnrich und gänzlich ohne Verdienste, in solchen Momenten könnte ich meinen Glasteller voll farbloser Kirschen auf dem Tische der Herren zertrümmern und meinen Schatz mit einem Schlag auf den goldblonden Zünder ins Jenseits befördern.

Allein, es gibt eine Stunde am Abend jeglichen Tags, deren Glücksgehalt meinen Eifersuchtsunmut überreich aufwiegt; das ist, wenn die rieselnden Sprengwagen über die Exerzierplätze fahren, die Sonne sich anschickt unterzugehen und in der leer hallenden Kasinoküche meine Geliebte summend das Schürzenband löst und sich lächelnd mit mir nach Hause begibt. Hier pflegt sie sich meist auf das Sofa zu strecken, während ich, aus dem knarrenden Korbstuhl gebeugt, die Wange an ihre Brust schmiege und beseligt dem nun eine Ewigkeit lang nur mir zugedachten Herzschlagtakt ihres Zeitzünders lausche. Bei meiner Wirtin unten spielt halblaut das Radio, die Schatten im Zimmer beginnen zu wachsen, die Kupferstiche an den Wänden zu leben, und auf der roten Plüschdecke vor mir liegt ölschimmernd meine Geliebte und lächelt, sofern ihre Züge sich unter dem Einfluß der Küchendämpfe nicht vollends verflüchtigt haben, wissend auf mich herab. Später dann bittet sie mich, ihr ein neues Gesicht aufzumalen, und ich denke mir immer das lieblichste aus, dessen meine Gedanken sich nur zu versichern vermögen; und noch stets hat es ihr (die es sich darauf kritisch im Spiegel besah) gefallen; kein Wunder, ich liebe sie ja.

Daß es jedoch auch ihrerseits Liebe sei, was sie sich, diese Glücksstunde lang, bei mir aufhalten läßt, muß ich leider bezweifeln. Als ich jüngst einmal später vom Dienst kam, bin ich jedenfalls Zeuge eines Vorgangs gewesen, der mir diese Illusionen wohl auf ewig zerstörte. Meine Freundin, deren Gesicht an diesem Abend noch fast unversehrt war, stand seufzend im Zimmer vor einem der Stiche. Sie hatte, denn es dunkelte schon, die Petroleumlampe entzündet, deren Schein sich aufs zärtlichste in meiner Geliebten modisch abfallenden Stahlschultern brach, jedoch zugleich auch mit herzzerreißender Deutlichkeit all die hundert und aber hundert Hand-, Arm- und Fingerabdrücke aufschimmern ließ, die man ihrem an sich doch so unnahbar in das Metallkleid gezwängten Eisenleib im Kasino aufgedrückt hatte. Unbemerkt von ihr, trat ich näher und sah, wie sie versonnen über den Goldrahmen des Kupferstichs strich, darauf ächzend die funkelnde Kopfspitze gegen die Wandtäfelung lehnte und so, unter heftigerem Zeitzünderticken denn je, in Schwermut und Schweigen verharrte.

Obwohl ich, gestützt auf dieses Gebaren, augenblicks begriff, all ihre Besuche hatten nicht mir, sondern einzig der trauten Geborgenheit meines möblierten Zimmers gegolten, wollte ich die letzte Klarheit doch gern von ihr selber erhalten. Ob ihr etwas fehle, stieß ich stockend hervor. Traumhaft wandte sie sich zu mir um; unter dem tiefschwarzen Fettstiftstrich ihres linken unteren Augenrandes war ein Öltröpfchen hängengeblieben, fast schien es, sie weine. „Oh, all diese wunderschönen Dinge hier!“ rief sie, sich schmerzlich einen porzellanenen Papagei gegen die Brust pressend, aus, „ihren Schmelz, ihre Würde – wie liebe ich sie!“ „Und mich?!“ wollte ich rufen; aber da hatte sie bereits, mit der tödlichen Pünktlichkeitsliebe, die mir schon so häufig an ihr mißfiel, die Armbanduhr vor die Augen gehoben, stöhnte erschrocken und eilte zur Tür. „Aber wohin denn?!“ schrie ich ihr in den Treppenschacht nach. „Du hörst von mir!“ rief sie zurück. Wenig später – ich hatte die Fenster geöffnet, um meinen hämmernden Pulsen Kühlung zu gönnen – fuhr, nicht allzu weit ab, ein flammender Feuerstoß auf, und eine donnernde Detonation zerriß die Stille der Stadt. Ich würde diesem Vorfall keine sonderliche Bedeutung beimessen, stimmte mich nicht der Umstand bedenklich, daß im Kasino seither wieder ein mürrischer Kellner bedient.