Die Investment-Fonds haben sich mit dem gleichen Problem herumzuschlagen wie die großen deutschen Aktiengesellschaften. Beide Gruppen müssen, wenn sie ihren Jahresabschluß machen, entscheiden, welcher Teil des Gewinnes ausgeschüttet werden soll und welche Erträge zur Wiederanlage Verwendung finden können. Die Unternehmen verwinden den einbehaltenen Gewinn zur Erweiterung oder zur Rationalisierung ihrer Anlagen; die Investment-Gesellschaften können entweder auf die Realisierung von Kursgewinnen verzichten oder neue Wertpapiere hinzukaufen. Andererseits müssen sowohl die Aktiengesellschaften als auch die Investment-Fonds auf die berechtigten Wünsche ihrer Aktionäre bzw. der Zertifikatsbesitzer Rücksicht nehmen, die entweder von den Erträgen ihres Kapitalbesitzes leben wollen oder einen Zuschuß zu ihren sonstigen Einnahmen erwarten. Trotz des erheblichen Vermögenszuwachses, den die Inhaber von Investment-Zertifikaten in den letzten Jahren durch die Steigerung der Ausgabepreise der Zertifikate erlebt haben, legten gerade sie auch Wert auf eine angemessene Rendite.

Investment-Zertifikate, meine verehrten Leser, eignen sich nicht zur Wertpapierspekulation. Sie sind zur langfristigen Kapitalanlage gedacht. Wer Investment-Zertifikate verkauft, weil sie im Laufe der zurückliegenden Hausse „teuer“ geworden sind und für den einzelnen Anleger einen hübschen Gewinn gebracht haben, und dafür Anteile eines anderen, gleichartigen Fonds erwirbt, nur weil sie „billiger“ sind, betrügt sich selbst – nämlich um die Spesen, die bei einer solchen Transaktion anfallen.

Als Inhaber eines Investment-Zertifikates müssen Sie eines bedenken: „Spekulieren“, wenn man diesen Ausdruck in diesem Zusammenhang einmal gebrauchen darf, tut für Sie der für jeden Fonds bestehende Anlageausschuß. Er prüft sorgfältig, ob der Fonds „richtig“ zusammengesetzt ist, ob nicht der Anteil der einen oder anderen Branche zweckmäßigerweise verstärkt oder reduziert werden sollte oder ob die Aktien dieser oder jener Gesellschaft neu in den Fonds aufgenommen bzw. entfernt werden mußten. Da sich in den Anlageausschüssen Experten nahmhafter Banken befinden, die schon auf Grund ihrer Stellung einen weitgehenden Einblick in die Verhältnisse der Aktiengesellschaften haben, kann man in ihre Dispositionen schon einiges Vertrauen setzen. Wenn Sie, meine verehrten Leser, die Preisbewegungen der Zertifikate über eine Reihe von Jahren hinweg verfolgen, dann läßt sich wohl erkennen, daß der eine Fonds mit seiner Zusammensetzung besser gefahren ist als der andere, aber sehr groß sind die Unterschiede nirgends. Und wer garantiert Ihnen, daß das, was in der Vergangenheit richtig war, es auch noch in der Zukunft ist?

Eine wichtige Entscheidung kann Ihnen allerdings auch die Investment-Gesellschaft nicht abnehmen. Sie sind zwar über Ihr Investment-Zertifikat an einer großen Zahl von Gesellschaften beteiligt und haben damit das Branchenrisiko weit verteilt. Das schützt Sie aber nicht vor einer allgemeinen Börsenschwäche. Wenn nämlich die Börsenkurse allgemein fallen, dann verliert auch Ihr Investment-Zertifikat an Wert. Wer also der Meinung ist, daß die Aktienkurse allgemein zu hoch sind, kann auch ruhig einmal Investment-Zertifikate verkaufen. Er muß aber die Hoffnung haben, daß er sie später einmal billiger zurückerwerben kann. Also eine Spekulation à la Baisse! Der Concentra-Fonds glaubt die Beobachtung gemacht zu haben, daß bei ihm Verkäufe aus diesem Grund vorgenommen worden sind. Jedenfalls hat sich die Zahl der umlaufenden Concentra-Zertifikate (unter Berücksichtigung des bei ihm durchgeführten „Splits“ – jeder Zertifikatsinhaber erhielt im Mai 1959 ein weiteres Zertifikat gratis, mit der Auswirkung, daß der Zertifikatspreis halbiert wurde) im letzten halben Jahr verringert.

Nun scheint sich allerdings der Absatz an Zertifikaten in den letzten Monaten überhaupt verlangsamt zu haben, soweit es sich um Fonds mit rein deutscher Zusammensetzung handelt. Viele Fonds haben ihre Absatzwerbung angesichts der oftmals recht ungemütlichen Kurssteigerungen eingestellt.

Und noch eines kommt hinzu, meine verehrten Leser: Dem spekulierenden Publikum ist nicht verborgen geblieben, daß sich in ausgesprochenen Hausse-Zeiten durch den direkten Aktienerwerb größere Kursgewinne machen lassen, als es über Investment-Zertifikate naturgemäß möglich ist. Die amerikanischen Investment-Trusts beobachten seit Jahren, daß bei steigenden Aktienkursen die Rückflüsse ihrer Zertifikate größer sind als umgekehrt. Sie sind den Dingen nachgegangen und haben herausgefunden, daß in Hausse-Zeiten die amerikanischen Broker-Firmen ihrer Kundschaft nahelegen, sich auf Kosten ihres Investment-Besitzes zu verflüssigen, um mit dem Geld die von diesen Firmen „getippten“ Aktien zu kaufen. Das ist eine nicht ganz ungefährliche Schaukelei, denn es muß oftmals alles auf eine Karte gesetzt werden.

Zurück zur Anlagepolitik der Investment-Fonds. Ich sagte Ihnen schon, daß überall ein Anlageausschuß über die zweckmäßige Zusammensetzung der Fonds wacht. Seine Entscheidungen sind für alle Wertpapiersparer recht interessant, weil man Rückschlüsse daraus ziehen kann, wie die Experten die Aussichten der einen oder anderen Branche beurteilen. In der Branchenübersicht der Fonds der Allgemeinen Deutschen Investment-Gesellschaft mbH, München-Berlin, werden Sie finden, daß der Anteil der Montan- und Schwerindustrie an den Fonds-Vermögen zurückgegangen ist. Das war im abgelaufenen Geschäftsjahr wahrscheinlich recht nützlich, denn die meisten anderen Branchen haben stärker an der Hausse teilgenommen als gerade die Montanindustrie. Inzwischen hat sich hier aber eine Nachholbewegung vollzogen, und man darf gespannt darauf sein, ob sie zu einer Veränderung in der Fonds-Zusammensetzung geführt hat. Ähnlich sieht es übrigens in der Textilindustrie aus.