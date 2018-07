Mitte der vergangenen Woche begann auf den Straßen ein neuer Stern zu leuchten. Die Daimler-Benz AG hat den Schleier vom Geheimnis der neuen Mercedes-Modelle gelüftet. Das Geheimnis wurde vor den Neugierigen so sorgfältig gewährt, daß die Daimler-Mechaniker sogar ihre Versuchsfahrten in den abgelegensten Teil des französischen Juras verlegten! Selbst an jenem Ende der Welt erwachte immerhin das Interesse der Reporter von Besançon...

Die 4-Zylinder-Typen der Serie 180 und 190 wurden verbessert, aber nicht wesentlich verändert. Sie wurden mit einer neuen Kühlermaske ausgerüstet – breiter und niedriger als bisher – und sind in neuen Farben erhältlich. Die „innere Sicherheit“ bei Unfällen wurde erhöht und die Beschleunigungszeit der Wagen herabgesetzt. Die Verkaufspreise der Typen 180 und 190 sind nicht geändert worden. Auch die Typen 300, 190 SL und 300 SL werden zu den alten Preisen unverändert geliefert.

Eine glückliche Synthese zwischen modischem Schlager und Tradition hat die Daimler-Benz mit den neuen 6-Zylinder-Modellen hergestellt, wobei der bisherige Typ 21? aufgegeben worden ist. Die neuen 220er überraschen durch ihr gediegeneres Äußere, sind aber trotz aller Modernität auf den ersten Blick als Mercedes-Wagen erkenntlich. Der Wagen ist niedriger, flacher und länger; er bietet in seinem Inneren mehr Raum, dazu nahezu vollständige Rundsicht (neue Vollsichtscheibe!). Der Kofferraum wurde um rund 50 v. H. vergrößert und bietet nun Platz für eine stattliche Batterie von Gepäckstücken.

Dank der Verminderung der Wagenhöhe ist der Schwerpunkt gesenkt und damit die Staßenlage verbessert worden. Auch die Kühlerhaube ist niedriger und erlaubt eine bessere Sicht nach vorn. Das Kühlergesicht hat ein „face lifting“ erfahren: Die Außenbeleuchtung wurde vorn wie beim 300 SL zu einer „Leuchteinheit“ zusammengefaßt; die Heckleuchten sind großdimensioniert. Polster und elastische Materialien sowie ein ausgetüfteltes Armaturenbrett schützen die Insassen bei einem Aufprall vor dem Schlimmsten. Das Tachometer zeigt die Geschwindigkeit als senkrechte Säule an – in gelber Farbe bis zu den „Innerorts 50 km/st“; die höheren Geschwindigkeiten rot.

Die neuen 2,2 1–6-Zylinder-Typen bestechen durch ihre sichere Straßenlage (erstaunliche Experimente in den Kurven rächen sich nicht), durch die kurze Beschleunigung und ihre elegante Karosserie. Der neue Typ 220 (95 PS; 11,2 1 je 100 km; Höchstgeschwindigkeit ca. 155 km/st) kostet ab Werk 11 500 DM. Der neue 220 S (110 PS; 10,7 1 je 100 km; ca. 165 km/st) kostet 13 250 DM; der neue 220 SE mit Einspritzmotor (120 PS; 10,7 1 je 100 km; ca. 170 km/st) kostet 14 950 DM. Zugegeben; etwas teuer sind die neuen Sterne... aber dafür auch beinahe unwiderstehlich. Für manche Konkurrenten im In- und Ausland eine harte neue Nuß! J.S.