Vergleicht man die Kursentwicklungen der Aktien aller großen Industrieländer miteinander, dann wird man feststellen, daß die Kurse in der Bundesrepublik in den letzten Jahren am kräftigsten gestiegen sind. Das allein gibt aber zu keinen Bedenken Anlaß, denn zum größten Teil handelte es sich bei uns um eine echte Nachholbewegung. Der Start der deutschen Wirtschaft nach dem Kriege erfolgte einmal um einige Jahre später als bei unseren Nachbarn, und zum anderen hatten wir ein Zinsniveau abzubauen, das wirklich ungewöhnlich, ja beinahe exotisch war. In diesen Monaten hat das Zinsniveau nun aber Anschluß an das internationale gefunden, und auch bei den Aktienrenditen bestehen keine wesentlichen Unterschiede mehr. Rein theoretisch hätten sich die deutschen Aktienkursbewegungen schon seit Wochen der an den Weltbörsen herrschenden Tendenz angleichen müssen. Wenn das nicht im vollen Umfange der Fall war, dann lag es an der übergroßen Nachfrage nach Aktien, die nicht zuletzt durch die Aktienpopularisierung der Bundesregierung entstanden ist. In einer solchen Lage werden sehr leicht Knappheitspreise gezahlt.

In den letzten Wochen ist es nun gelungen, die Anlagewünsche der Bankenkundschaft zu einem großen Teil auf Auslandspapiere umzulenken. Damit ist die internationale Verflechtung der Kapitalmärkte noch enger geworden. Deshalb konnte es auch nicht ausbleiben, daß der kräftige Rückschlag in Wall Street zu Beginn der Vorwoche die deutschen Börsen ebenfalls in Mitleidenschaft zog. Der Berufshandel war hellhörig und nahm sofort Gewinnrealisationen vor. Es kam zu Kurseinbußen, die jedoch deshalb nicht bedrohlich wurden, weil auf ermäßigter Basis sofort wieder Käufer auftraten, die der Meinung waren, daß es sich nur um eine vorübergehende Schwäche handeln kann. Nun, am Wochenbeginn war sie noch nicht überwunden, aber wirkliche Kurseinbrüche sind ausgeblieben, obwohl die Banken selbst nichts taten, um "die Tendenz zu stützen". Das konnte auch niemand erwarten. Die meisten Kreditinstitute, und vor allem die Bundesbank, haben seit Monaten vor Kursübertreibungen gewarnt Sie haben aus ihren eigenen Beständen an "heißen Tagen" Aktien zur Verfügung gestellt, um die Aufwärtsbewegung zu bremsen. Es ist doch wohl zu viel verlangt, jetzt die Banken zu veranlassen, diese Aktien nun zu höheren Kursen zurückzukaufen.

Andererseits sind Befürchtungen, die "Bundesbank werde mit eiserner Faust das ganze übersteigerte Kursgebäude eines Tages zusammenschlagen", wie es kürzlich in einer überregionalen Tageszeitung zu lesen stand, nun wirklich übertrieben. Natürlich rückt der Zeitpunkt näher, an dem sich die Bundesbank entscheiden wird, ob sie "konjunkturdämpfend" handeln, also restriktive Maßnahmen ergreifen muß, oder ob sie an ihrer Politik des niedrigeren Zins festhalten will. Über eines muß man sich im klaren sein: Wer den Aktienmarkt schlägt, trifft auch die festverzinslichen Werte. Bislang hat die Bundesbank alles getan, um den fünfprozentigen Pfandbrief am Leben zu erhalten. Das hat mühselige Überredungskunst gekostet. Hinzu kommt, daß die Bundesbank den Rentenmarkt unbedingt für die Emissionen des Bundes aufnahmefähig halten, muß. Auch das spricht gegen Gewaltmaßnahmen am Aktienmarkt, die jetzt, da sich eine Konsolidierungsphase abzeichnet, überdies überflüssig geworden sind.

Zu einer Konsolidierungspause gehört in erste? Linie eine Bestandsaufnahme – und daraus folgend eine Korrektur der Kurse dort, wo es nötig ist. Und das ist offensichtlich bei den Montanen der Fall. Die bessere Eisen- und Stahlabsatzlage hat einen Optimismus geweckt, der in seinem Umfang nun absolut noch nicht gerechtfertigt war. Die verbesserte Situation in der Schwerindustrie wird kaum in den Dividenden von 1959 ihren Niederschlag finden. Man kann eher erwarten, daß die großen Konzerne die gleichen Ausschüttungen vornehmen werden wie für 1958. Und das waren keineswegs Spitzendividenden. Übrigens wird bei den Textilwerten zur Zeit ein ähnlich überschwenglicher Optimismus zur Schau getragen. Auch hier wird zu gegebener Zeit eine Kurskorrektur erfolgen müssen.

Aber wohlgemerkt: es handelt sich um Kurskorrekturen, nicht um eine allgemeine Baisse-Bewegung. Eine solche wird durch die sich immer noch günstig entwickelnde Konjunktur und durch die anhaltende Sparbereitschaft blockiert.

Kurt Wendt