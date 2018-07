Die wirschaftlichen Zuwachsraten im Zonenrandgebiet von Braunschweig sind vielfach größer als im Bundesdurchschnitt, aber ein Gleichstand mit dem übrigen Bundesgebiet ist trotzdem noch nicht erreicht. Im Geschäftsbericht 1958 der „Braunschweigischen Staatsbank“ heißt es, daß sich die Wanderungsbewegung von Ost nach West weiter fortgesetzt habe. „Während die Bevölkerungszahl im Bundesgebiet ständig wächst, ist sie in unserem Gebiet mit 814 000 etwa konstant geblieben.“ Im September vorigen Jahres lag im Bundesgebiet die niedrigste Arbeitslosenquote bei 1,7 v. H. aller unselbständig Erwerbstätigen, im Braunschweiger Gebiet waren es dagegen zur gleichen Zeit noch 3 v. H.

Wie stark jedoch dieses Zonenrandgebiet schon aufgeholt hat, das zeigt auch die enorme Entwicklung dieser Regionalbank, deren Grundkapital von 10 Mill. DM sich im Eigentum des Landes Niedersachsen befindet. Die Bilanzsumme der „Braunschweigischen Staatsbank“ betrug zum Jahresende 1951 250 Millionen, 1955 war sie auf über 800 Millionen gestiegen und zum 31. Dezember 1958 betrug sie 1,28 Milliarden Mark. Die Umsätze der „Braunschweigischen Staatsbank“ waren 1958 in allen Sparten des Bankgeschäfts mit 23,5 Mrd. DM um fast 3 Mrd. höher als 1957. Diese Umsatzsteigerung war sogar größer als 1957. Auch die Spareinlagen bei der Staatsbank sind 1958 überdurchschnittlich um 25,2 v. H. gestiegen. Wenn auch mit einem Sparguthaben von 485 DM pro Kopf der Bevölkerung dieses Gebietes noch nicht der Bundesdurchschnitt erreicht ist (der bei etwa 700 Mark liegt), so läßt gerade die große Zuwachsrate erkennen, daß sich hier eine Anpassung an die Verhältnisse im übrigen Bundesgebiet vollzieht. Die Gesamteinlagen der Staatsbank stiegen 1958 um 58,6 Millionen DM (18 v. H.) auf 381,5 Mill. DM. Die Termineinlagen haben dabei allerdings nur noch um 4 v. H. zugenommen. Während bei vielen anderen Banken im Bundesgebiet das kurzfristige Kreditgeschäft im letzten Jahr stagnierte, erhöhte es sich bei der Staatsbank um 18,1 v. H. auf 278,7 Mill. DM. Staatsbankpräsident Dr. Nickel wies darauf hin, daß etwa Dreiviertel aller kurzfristigen Kredite solche sind bis zu 10 000 DM je Einzelkredit. Die langfristigen Ausleihungen der Bank stiegen um etwa 100 Mill. DM auf 543 Mill. DM. Noch starker als der Zuwachs an Hypothekendarlehen (mit 40,4 Mill. DM doppelt so groß wie 1957) nahmen die Kommunaldarlehen zu um 46,4 auf 187,7 Mill. DM. Dr. Nickel berichtete, daß auch 1959 die Nachfrage nach langfristigen Darlehen unverändert groß sei. Er sagte in diesem Zusammenhang: „Wir hoffen, daß der fünf-prozentige Pfandbrief nicht endgültig vom Markt ausgeschaltet sein wird.“

Die Ertragslage der Staatsbank war auch 1958 gut. Der um die Sonderabschreibungen und Sonderzuweisungen Zu den Rücklagen berichtigte Reingewinn ist um 685 000 DM höher als im Vorjahr. Von dem nach allen Abschreibungen und Rückstellungen verbleibenden Gewinn in Höhe von 3,2 Mill. DM sind 25 Prozent dem allgemeinen und dem Kursrücklagefonds zugeführt worden. Von dem Rest werden 60 v. H. den Rücklagen überwiesen. Die übrigbleibenden 40 v. H. werden dem Land Niedersachsen ausgeschüttet, allerdings nur auf dem Papier. Sie verbleiben nämlich bei der Staatsbank, um die Restforderung der Bank an das Land aus der Kapitalerhöhung von 1951 endgültig abzudecken. Jetzt werden Verhandlungen geführt, mit dem Ziel, das Grundkapital auf 20 Mill. DM zu verdoppeln. Diesmal will jedoch das Land nicht völlig auf eine Gewinnausschüttung verzichten, sondern nur auf etwa Zweidrittel. Nötig sei diese Kapitalerhöhung vorwiegend aus optischen Gründen, um vor allem im Außenhandel nicht durch ein allzu krasses Mißverhältnis zwischen Bilanzsumme und Eigenkapital aufzufallen. K. D.