Warnungen von Ärzten und Zahnpasta-Fabrikantenkönnen nichts daran ändern: vom ersten Frühlingstag bis zum letzten warmen Herbstabend ist die Saison der Eiswaffel. Selbst diejenigen, die um den Schmelz ihrer elfenbeinfarbenen Zähne ebenso besorgt sind wie um ihr Sparkonto, kommen zu der Einsicht, daß gute Vorsätze dazu da sind, nicht befolgt zu werden, und greifen zu der kaltsüßen Masse. Dabei versuchen sie das Gefrorene so geschickt mit der Zunge aufzulecken, daß es ihre Perlenzähne möglichst wenig berührt. Diese Fertigkeit erringen nur diejenigen, bei denen sich Geschicklichkeit mit Charakterstärke paart, die ihre Zungenfertigkeit und ihre Begierde durch kühle Überlegung zügeln. Sie sind ein unerreichbares Vorbild für Charakterschwäche, die sich dem Genuß der Eiswaffel ungehemmt hingeben.

Alter und Geschlecht spielen keine Rolle bei einer Einteilung der Menschheit in Anhänger und Feinde der Eiswaffel. Wobei man allerdings einräumen muß, daß ältere Personen die Waffeln – wenn überhaupt – nur heimlich verzehren, sonst aber dem würdigeren Eisbecher den Vorzug geben. Dieser Unterschied, der sie von der weniger der Etikette ergebenen Jugend distanziert, entspricht etwa dem Verspeisen eines belegten Brotes mit Messer und Gabel gegenüber dem natürlichen Gebrauch der Hände. Der gleiche Vorgang gewinnt sofort ein anderes Ansehen durch eine gehobene Kultur. Bei dieser Gelegenheit kann man auch Studien des Geschmacks betreiben. Gewöhnlich verbinden Jugendliche ihre Vorliebe für Speiseeis mit einer ungezügelten Farbenfreude, vielleicht auch mit einem unmäßigen Verlangen nach der Gesamtheit, so daß sie, wenn sich nicht mindestens drei Sorten in einer Waffel vereinigen lassen, nach einer gebackenen Tüte verlangen, die, ohne zu platzen, Vanille, Erdbeer und Ananas aufnehmen kann.

Obwohl dann bei längerem Genuß die verschiedenen Ingredienzien ineinander verschmelzen, fühlen sich die Alles-oder-nichts-Verfechter keineswegs benachteiligt. Sie schlecken ab, was ihre Zungenspitze erreicht und versuchen nicht, die Geschmäcker zu isolieren. Die süße Kühle, deren Labung sie meisterlich ausdehnen, stillt den Durst, um ihn neu zu reizen. Gefrorenes genießend, schmachten sie nach Gefrorenem.

Anders verhalten sich die Verbraucher, die auch bei dieser Erfrischung ihr Stilgefühl behaupten. Sie wissen, daß zuweilen ein einfarbiger Stoff den bunt gesprenkelten in stiller Vornehmheit schlägt. Deshalb wählen sie mit Bedacht entweder Vanille oder Erdbeer, niemals aber beides zusammen. Ganz und gar widersinnig würde es ihnen erscheinen, wenn man ihnen zumutete, Schokoladeneis mit Zitroneneis zu koppeln. Vor diesem Stilbruch würden sie zurückschaudern und den Vertreter eines solchen Vorschlages als Banausen verachten. Allenfalls würden sie sich noch mit einem Schlagt sahne-Türmchen einverstanden erklären, dessen untadeliges Weiß sich jeder Farbe anpaßt, ohne die eigene Wirkung zu verlieren.

Menschen, die sich über alles ernste Gedanken machen, haben die Frage aufgeworfen, ob es überhaupt statthaft sei, in der Öffentlichkeit eine Eiswaffel zu schlecken. Irgendwie verträgt sich diese Straßenspeisung nicht mit ihrem diskreten Empfinden, das sie verpflichtet, keinem Menschen – außer bei ärztlicher Konsultation – die Zunge zu zeigen. Im äußersten Fall dulden sie das stanniolbekleidete Eis am Stiel, dessen Verzehr auch außerhalb des Hauses nicht durchaus als Entgleisung zu tadeln wäre. Sonst aber lassen sie eine Fürst-Pückler-Bombe kommen, vor allem für illustre Gäste, da nach einer vorgesetzten Eiswaffel das Renommee des Hauses vielleicht für immer zerstört wäre. Kurt Krüger