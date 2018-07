Die Deutsche Genossenschaftskasse ist das Spitzeninstitut des genossenschaftlichen Kreditwesens. Unten bei den Genossenschaftsbanken sammeln sich die Einlagen und steigen durch die Mittelstufe bis zur Deutschen Genossenschaftskasse, die zusehen muß, wo sie eine Anlage für das Geld findet, denn die Sparer und Einleger wollen schließlich Zinsen haben. Ein wenig konnte der im vergangenen Jahr nach oben kommende Einlagenstrom eingeschränkt werden. Die Genossenschaftsbanken haben erkannt, daß sie genügend flüssige Mittel besitzen und daß es sich heute für sie lohnt, einen beachtlichen Teil des Einlagenzuwachses in Wertpapieren anzulegen. Trotzdem fließt noch viel Geld nach oben, mit dem das Spitzeninstitut fertig werden muß. Wertpapiere sind hier nicht die rechte Anlage, weil bei der Deutschen Genossenschaftskasse aus ihrer Stellung heraus Liquidität besonders groß geschrieben werden muß. Sie muß im Geldmarktbereich bleiben. Deshalb behält sie jeden Wechsel, den sie haben kann und diskontiert nur das Material, was sowieso zum Inkasso geht. Große Beträge wurden am Geldmarkt an andere Banken ausgeliehen und schließlich wurden erhebliche Summen in Schatzwechseln und U-Schätzen angelegt. eb.