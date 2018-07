h-e, Lübeck

Die traditionsbewußten Bürger Lübecks seufzen, wenn sie an ihrem malerischen Rathaus vorbeigehen. Was sich hier in den letzten Monaten abgespielt hat, machte die Hansestadt auf eine Weise bekannt, die an der Trave gar nicht geschätzt wird. Im Juli gingen die Wogen der Unzufriedenheit so hoch, daß der bisherige Bürgermeister Dr. Böttcher seinen Amtssessel räumen mußte (vgl. „Die ZEIT“ vom 29. 5. 1959). Und jetzt ist ein neuer Streit im Gange, denn noch immer hat kein gewählter und allseits anerkannter Nachfolger das Regiment über die Viertelmillionenstadt angetreten.

Formell hat Lübeck freilich einen neuen Bürgermeister. Aber eben nur formell. Am 4. August wählten die bürgerlichen Fraktionen der Bürgerschaft, des lübeckschen Stadtparlaments, den von ihnen präsentierten Kandidaten: den parteilosen Amtschef des schleswig-holsteinischen Finanzministeriums Dr. Max Wartemann mit 26 gegen 19 Stimmen. Die SPD allerdings machte weder vor noch bei oder nach der Wahl aus ihrer Abneigung gegen Wartemann ein Hehl. Sie stimmte einen vaterstädtischen Protestgesang an, dessen Refrain hieß: „Wartemann kommt als Statthalter Kiels.“ Das eigentliche Motiv für die ablehnende Haltung der SPD ist indes keineswegs der Lokalpatriotismus. Am 25. Oktober finden die Kommunalwahlen statt, und die Sozialdemokraten hoffen auf die Mehrheit in der neuen Bürgerschaft. Dieses neue Stadtparlament soll nach ihrer Meinung den Bürgermeister wählen, nicht aber das gegenwärtige mit seiner bürgerlichen Majorität. Mit anderen Worten: an die Stelle des abgewählten CDU-Bürgermeisters soll im Oktober ein SPD-Kandidat treten.

Daß sich die Dinge im Lübecker Rathaus mittlerweile fast heillos verwirrt haben – das ist allerdings nicht allein der SPD, sondern ebenso

dem abgewählten Dr. Böttcher zuzuschreiben. Er nämlich kündigte jetzt eine Klage gegen die Stadt Lübeck vor dem Verwaltungsgericht in Schleswig an. Böttcher ficht seine Abwahl an. Seine Begründung: er hätte sich vor der Bürgerschaft nicht rechtfertigen dürfen.

Den nächsten Zug taten nun wieder die Sozialdemokraten. Und zwar erhob Senator Paul Bromme, SPD-Mitglied und derzeit amtierender Bürgermeister, Widerspruch gegen die Wahl Wartemanns und gegen die Einrichtung einer zweiten Bürgermeister-Planstelle für ihn, die sich die Bürgerschaftsmehrheit als Zwischenlösung für die Zeit hatte einfallen lassen, bis der „Fall Böttcher“ endgültig zu den Akten gelegt ist.

An der Trave hat nun die Stunde der Verwaltungsjuristen geschlagen, denn niemand kann heute mit Bestimmtheit sagen, ob einerseits die angekündigte Klage des Ex-Bürgermeisters oder andererseits der Einspruch des gegenwärtigen Interims-Stadtoberhauptes den Amtsantritt Dr. Wartemanns aufschiebt oder gar endgültig verhindert.

Aus Lübecker SPD-Kreisen ist ein tröstlich gemeintes „Warten wir ab“ zu hören. Kein Wunder, denn der Termin für die Neuwahl des Stadtparlaments rückt immer näher. Die anderen Fraktionen aber sind empört. Ihre Vertreter nannten Senator Brommes Schachzug „grotesk und katastrophal“. Wenn Lübecks Verwaltung nun vielleicht für Monate oder gar Jahre keinen neuen Chef bekommen sollte, so sei das allein die Schuld der SPD. Und nun sind es die bürgerlichen Fraktionen, die in die Saiten der vaterstädtischen Leier greifen und den aufgescheuchten Bürgern das Schreckbild eines von der Kieler Kommunalaufsicht entsandten Beauftragten vorhalten, der die Stadt regieren müßte, bis endlich die Bürgermeisterfrage geklärt sei. Ein Kieler Statthalter in der geschichtsbewußten Hansestadt...