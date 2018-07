Heißer Dorfkrieg in Weseke – „Der Kerl muß weg!“ – Durften sie sammeln?

hst., Weseke

Als der Wirt mir den Kaffee auf den Tisch stellte, fragte ich ihn: „Na, ist wieder Ruhe im Dorff Der Wirt sah mich von der Seite an. Dann ging er hinter die Theke.

„Wie meinen Sie das?“ fragte er nach einer Weile. Ich sagte: „Da hat doch jetzt das Landesverwaltungsgericht in Münster die Sache mit dem Kaplan entschieden.“ Der Wirt hob abwehrend die Hände: „Um Gottes Willen, lassen Sie die Finger davon. Von mir erfahren Sie nichts

Ich sagte, es sei doch nicht ganz zu verstehen, wieso das Abschiedsgeschenk für einen Dorfkaplan soviel Aufsehen errege. Der Wirt schüttelte den Kopf: „Das kann auch kein Außenstehender verstehen. Wir verstehen es heute selbst nicht mehr. Das ist jetzt schon zweiundeinhalbes Jahr vorbei. Als es damals passierte – es war Anfang November 1956 –, da war gerade der Ungarnaufstand, und die Suezkrise braute sich zusammen. Davon hat aber hier im Dorf niemand gesprochen. Die meisten haben es nicht einmal gewußt. Hier in Weseke gab es nur ein Thema. Das war die Predigt vom Kaplan an dem Sonntag ...“

Predigt am Borromäus-Tag ...

Was die Einwohner des Dorfes Weseke in Westfalen, nahe an der holländischen Grenze, an der Predigt ihres Kaplans Alois Hünker vom Sonntag, dem 4. November 1956, in den Messen um sieben, um neun und um elf Uhr so erregte, ist heute nicht mehr genau zu rekonstruieren. Sein Ende fand der Dorfstreit erst in diesen Tagen durch ein Urteil der 6. Kammer des Landesverwaltungsgerichts in Münster. Das Urteil bestätigte dem Landwirt Engelbert Heselhaus und einigen anderen Dorfbewohnern, daß sie Ende 1956 mit der Geldsammlung für das Abschiedsgeschenk des Kaplans – ein Auto sollte davon gekauft werden – nicht gegen das Sammlungsgesetz verstoßen haben.