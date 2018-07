Eine außerordentliche Hauptversammlung der Bayerischen Vereinsbank, München – Nürnberg, soll am 31. August den Vorstand des Instituts ermächtigen, das Grundkapital „um bis zu“ 25 Mill. DM gegen Bareinlagen zu erhöhen. Man will also genehmigtes Kapital schaffen. Von der Ermächtigung soll sehr schnell für einen Teilbetrag Gebrauch gemacht werden. Über den etwaigen Ausgabekurs der jungen Aktien hat die Bank noch nichts verlauten lassen, doch ist anzunehmen, daß sie dem Beispiel der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank, München, folgen und ebenfalls einen hohen Ausgabepreis festsetzen wird.

Die beiden bayerischen Banken scheinen mit den Konditionen ihrer Kapitalerhöhungen eine neue Bezugsrecht-Politik einzuleiten. Während bislang junge Aktien zu pari oder etwas darüber ausgegeben wurden und deshalb in der Praxis ein wertvolles (steuerfreies) Geschenk an die Aktionäre darstellten, will man nunmehr die jungen Aktien möglichst hoch im Kurs emittieren, also einen echteren Preis zugrunde legen. Auf diese Weise wird man nicht nur das Grundkapital erhöhen, sondern auch den Reserven noch einen ansehnlichen Betrag zuführen können, also die Eigenkapitalbasis mit einem Schlag kräftig verbreitern. Der hohe Bezugsrechtkurs stellt überdies kein unbilliges Verlangen dar, denn wer heute eine junge Bankaktie erwirbt, kommt gleichzeitig in den Genuß der inzwischen angesammelten beträchtlichen offenen und wahrscheinlich ebenso hohen (oder noch höheren) stillen Reserven.

Der hohe Bezugsrechtkurs bei jungen Aktien hat heute aber noch einen willkommenen Nebeneffekt. Er bindet beträchtliche flüssige Mittel und trägt damit zur Beruhigung der Situation am Aktienmarkt bei. Dadurch kommen Angebot und Nachfrage in ein besseres Verhältnis. Die Aktionäre werden nämlich nicht alle in der Lage sein, ihre jungen Aktien selbst zu beziehen, sondern müssen einen Teil ihrer Bezugsrechte verkaufen. Wünschen sie aber ihren Anteil an der kapitalerhöhenden Gesellschaft zu erhalten, weil sie hier besondere Chancen sehen, dann wird ihnen oftmals nichts anderes übrigbleiben, als sich von Aktien anderer Unternehmen zu trennen.

In München hat man also den ersten Schritt zur Normalisierung des Kapitalmarktes getan. Es ist zu hoffen, daß andere namhafte Gesellschaften auf diesem Wege folgen werden. Natürlich stellt dies nur eine „erste Hilfe“ dar. Eine nennenswerte Verbreiterung des Aktienmarktes kann nur mit Hilfe der Steuergesetze erfolgen, die es erlauben müßten, den Aktienbesitz von bilanzierenden Firmen zu erträglichen Bedingungen zu veräußern.

Nach den bislang vorliegenden – nicht bestätigten Informationen – dürfte die Kapitalerhöhung bei der Bayerischen Vereinsbank so aussehen: 5:2 bei einem Ausgabekurs von etwa 350 v. H. (Rechnerischer Wert ca. 28 v. H.) Das erfordert für 20 Mill. DM neue Aktien. Es verbleibt also ein Rest von 5 Mill. DM „zur freien Verwertung Auch das ist ein Modus, der in Mode zu kommen scheint. Derartige Restbeträge stellen eine Art Manövriermasse der Vorstände dar. Sie haben in jüngster Zeit bei der Einführung an ausländischen Börsen Verwendung gefunden. Es hat sich als nützlich erwiesen, für einen solchen Fall Aktien zur Verfügung zu stellen, um plötzliche Kurssteigerungen zu vermeiden, die keine sachliche Berechtigung haben, sondern nur aus der verbreiterten Nachfrage stammen. Gleichzeitig sind die Verwaltungen mit Hilfe dieser „Restbestände“ in der Lage, plötzlichen Kursbewegungen in Hausse-Zeiten entgegenzuwirken. Zwar haben die Banken schon seit jeher ihre eigenen Kurse besonders „gepflegt“, im Zuge der langanhaltenden Aufwärtsbewegung, in der sie immer wieder gezwungen waren, eigene Aktien zur Verfügung zu stellen, ist ihnen aber jetzt das „Pulver“ ausgegangen

Wenn jetzt zwei große Banken ihr Kapital aufstocken wollen, dann liegt die Frage nahe, ob und wann die anderen Institute folgen werden. Die Geschäftsentwicklung ist überall in den letzten Monaten lebhaft gewesen und die Relationen zwischen Eigenkapital und Bilanzsumme sind nirgends so, daß sie nicht eine Verbesserung vertragen könnten. Allerdings scheinen es die Deutsche Bank, die Dresdner Bank und die Commerzbank mit Kapitalerhöhungen weniger eilig zu haben. Sie werden ihre Pläne vermutlich mit dem Einberufen ihrer nächsten Hauptversammlungen im kommenden Frühjahr bekanntgeben. Sie haben bis dahin also freie Hand. Die drei Banken haben auf den letzten Aktionärsversammlungen und den vorangegangenen Pressekonferenzen durchblicken lassen, daß sie nur ungern ihren Einheits-Dividenden-Satz von 14 v. H. noch steigern möchten. Andererseits hat gerade das Wertpapiergeschäft wieder steigende Erlöse gebracht. Es ist deshalb durchaus möglich, daß man sich zu einem Kompromiß bei der Ausschüttungspolitik entschließen wird. Die Aktionäre werden nämlich auch dann zufrieden sein, wenn man zwar an der Dividende von 14 v. H. festhält, gleichzeitig aber eine Kapitalerhöhung vornimmt, die einen Bezugskurs für die jungen Aktien vorsieht, der noch als Entschädigung für eine ertragsgerechte Dividende angesehen werden kann. -ndt