... daß der Düsseldorfer Flughafengesellschaft in Lohhausen vom nordrhein-westfälischen Verkehrsministerium die Auflage erteilt wurde, Düsenmaschinen nur noch am Tage starten zu lassen. In den umliegenden Wohngebieten waren zu viele Menschen zu häufig aus dem Schlaf gerissen worden.

... daß ein Urteil des Verwaltungsgerichts in Kassel ausdrücklich feststellt: Es ist unzulässig, wenn ein Polizeibeamter nebenberuflich als Fahrlehrer einer privaten Fahrschule tätig ist. Zu leicht könne der Beamte – es handelte sich um einen Polizeimeister aus Schreufal (Kreis Frankenberg/Eder) – bei Verkehrsübertretungen seiner Fahrschüler ein Auge zudrücken.