Es gibt weder die reine Literatur noch die reine Poesie noch die reine Malerei. Man kann das Leben nicht von der Kunst, den Geist nicht vom Körper trennen, ohne daß der Tod eintritt.

Maurice Vlaminck

Neue Europamarke

Auf ihrer diesjährigen Konferenz in Scheveningen haben sich die Postverwaltungen von Beigien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Holland und der Bundesrepublik auf einen deutschen Entwurf für die Europamarke 1959 geeinigt. Die Marke wurde von dem Stuttgarter Kunsthochschullehrer Walter Brudi entworfen und zeigt eine aus sechs Gliedern bestehende geschlossene Kette, als ein Symbo

Bankneurosen

Von hundert brasilianischen Bankangestellten seien achtzig nervenkrank, berichtet der Chefarzt eines Krankenhauses in Rio de Janeiro, Francisco De Sa Pires. Die Ursachen: die ständige geistige Anstrengung; die Verpflichtung, immer gut angezogen zu sein; der dauernde Anblick von Millionen von Cruzeiros, während der Bankangestellte selber nur ein bescheidenes Gehalt hat. Was diese Neurose so besonders kompliziert macht, ist dies: daß die sicherste Therapie – „Tun Sie’s doch!“ – sich verbietet.

Robert Neumanns gesammelte Werke

Robert Neumann, in der Literatur vor allem bekannt als großer Parodist, offiziell bekannt als Vizepräsident des PEN-Klubs und viel zuwenig bekannt als Romancier, beginnt jetzt, sein umfangreiches Lebenswerk in einer Sammelausgabe vorzulegen. Als erster Band erscheint der Roman „Die dunkle Seite des Mondes“ bei Kurt Desch in München und, in englischer Fassung, bei Hutchinson in London.