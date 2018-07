Von Wolfgang Ebert

Im vergangenen Juni schrieb mir Tante Vera, ich sollte sie doch in meinen Ferien besuchen. Am besten im September, da sei es in New York erfrischend kühl.

Ihr Vorschlag schlug bei mir sofort Feuer. Schließlich ist Tante Vera meine einzige lebende Tante in dieser Welt, und man kann bei unseren Verkehrsverhältnissen ja nicht einmal voraussagen, ob man einem Nachmittagskaffee bei Nachbarsleuten Folge leisten, geschweige denn, ob man Tante Vera in New York jemals wiedersehen wird. Außerdem erbot sie sich, die Hälfte der Reisekosten zu tragen.

Nach Amerika wollte ich immer schon reisen – erstens überhaupt und dann, um den Amerikanern zu sagen, wie reizend ich die Idee mit den CARE-Paketen fand. Irgendwie hätte ich den Eindruck, daß sie schon lange auf ein Wort des Dankes von mir warteten, auch wenn sie das nie offen ausgesprochen hatten.

Um aber überhaupt nach Amerika hineingelassen zu werden, brauchte ich zunächst einen Amerikaner, der erstens seiner Regierung versichert, daß ich keiner von denen bin, die nach Amerika fahren, um dort eine „öffentliche Last“ zu werden. Und der zweitens so viel Geld besitzt, diese Last im schlimmsten Fälle allein tragen zu können. Leider, fand sich keiner bereit, für mich seine Hand ins Feuer zu legen und sein Geld als Kaution zu hinterlegen. Schließlich waren es dann Deutsche, die die Amerikaner von der Sorge befreiten, für mich aufkommen und mich als mittelloses Strandgut heimbefördern zu müssen.

Die Amerikaner haben aber noch mehr Sorgen. Das ist nämlich so: Wer für immer nach Amerika will, der darf dorthin auf keinen Fall Tbc-Bazillen einschmuggeln. Weshalb man auch im New Yorker Hafenbüro nervöse Ankömmlinge erblickt, die den Einwanderungsbeamten beschwörend ihre Röntgen-Brustbilder vor die Nase halten.

Wer hingegen die Amerikaner nur besuchen möchte, der darf zumindest nicht von Pocken befallen sein. Daß die Amerikaner, wenn sie an Europa denken, sofort Paris und ihre Steüergelder vor Augen haben, ist ein Ammenmärchen. Zu allererst denken sie an unsere Pocken und sind überzeugt davon, daß wir in Europa buchstäblich von einer Pocken-Epidemie zur anderen taumeln. Vor Europäern mit Pocken haben sie mindestens so viel Angst wie vor Europäern mit kommunistischer -Vergangenheit. Weil man sich aber gegen Pocken impfen lassen kann und gegen Kommunismus nicht, dürfen auch geimpfte Kommunisten nicht nach Amerika. Das Alb-Trauma der Amerikaner ist vermutlich ein ungeimpften Kommunist, der, ohne Fuß- oder Daumenabdrücke zu hinterlassen, ihre Grenze überschreitet.