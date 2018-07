Schon seit der letzten Hauptversammlung der Badische Anilin- & Sodafabrik AG, Ludwigshafen, weiß man, daß das Unternehmen in diesem Jahre und voraussichtlich auch 1960 mehr investieren wird, als die Abschreibungen bringen. Es wurde auch angekündigt, daß die BASF im rechten Augenblick, wobei man allerdings noch nicht an 1959 dachte, an den Kapitalmarkt herantreten werde. Inzwischen hat sich die Beschäftigungslage in Ludwigshafen weiter gut entwickelt. In einer Reihe von Produktionszweigen drängt die Fertigung an die Kapazitätsgrenzen. Das macht Erweiterungen notwendig, die man im Frühjahr noch nicht für notwendig gehalten hatte. Wie stets in einem dynamischen Chemieunternehmen, sind auch Entwicklungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen worden, mit der Folge, daß neue Fabrikationsstätten gebaut werden müssen. Hinzu kommt die allgemeine Beschäftigungslage. Neue Arbeitskräfte sind kaum noch zu gewinnen. Es muß deshalb rationalisiert werden. Die Produktion wird dabei immer kapitalintensiver; sie muß aber auch kostengünstiger werden, weil die Konkurrenz auf den Weltmärkten es in der Regel nicht mehr zuläßt, Kostensteigerungen über die Preise abzuwälzen.

Alles in allem, das Investitionsprogramm der BASF muß ausgeweitet werden. Man will mehr bauen, als man noch im Frühjahr beabsichtigte. Das hat die BASF veranlaßt, die Finanzierungsfrage erneut zu überprüfen. Es erscheint heute nicht mehr richtig, den kommenden Zeitabschnitt mit mittelfristigen Bankkrediten zu überbrücken. Die Verwaltung der BASF hat deshalb auf den 25. September eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, sie wird dieser vorschlagen, das Grundkapital von 612 auf 700 Mill. DM zu erhöhen. Den alten Aktionären soll ein Bezugsrecht im Verhältnis 7:1 zum Kurs Von 300 v. H. eingeräumt werden. (Rechnerische Parität bei einem Kurs von 535 v. H. für die alten Aktien = etwa 29 v. H.)

Zu diesem Entschluß hat zweifellos die Börsenlage beigetragen; sie läßt es zu, die Kapitalerhöhung zu den vorgesehenen Bedingungen durchzuführen. Nicht ohne Kritik geblieben ist der in Vorschlag gebrachte Ausgabekurs von 300 v. H. Er übersteigt das, was der eine oder andere Aktionär erwartet hat, und zwar auch dann, wenn ihm der Hinweis des Vorstandsvorsitzenden Professor Wurster auf der letzten Hauptversammlung nicht entgangen ist, daß die Zeit besonders günstiger Bezugsrechte vorüber sei. Geht man davon aus, daß auf die junge Aktie künftig eine Dividende von 14 v. H. gezahlt wird, dann ergibt sich – auf den Preis von 300 DM gerechnet – eine Verzinsung, die weit günstiger ist als die derzeitige Aktienrendite; sie hält in etwa auch einen Vergleich mit der Verzinsung von Rentenwerten aus. Daß ein Ausgabekurs von 300 v. H. recht akzeptabel ist, wird im übrigen jeder Aktionär erfahren, der es an der Börse verkauft: er dürfte dabei pro Aktie über nom. 1000 DM etwa 290 DM erlösen.

Für die BASF bedeutet die Kapitalerhöhung die Zuführung von neuen Mitteln in einem Betrag von etwa einer viertel Millarde DM. Dieser Betrag wird naturgemäß nicht in einem Jahr verbraucht werden. Er dient im wesentlichen dazu, die aufgenommene mittelfristige Verschuldung des Unternehmens – die letzte Bilanz weist Bankverbindlichkeiten in Höhe von 129 Mill. DM auf – abzubauen und darüber hinaus für die nächste Zeit der Verwaltung disponible Mittel zur Verfügung zu stellen. Mit einem Wort, die Liquidität der BASF wird sich wesentlich verbessern. Damit erhält die Unternehmensführung in einem verstärkten Maße Handlungsfreiheit und die Möglichkeit, ihre Investitionsplanungen reagibel und schnell den Markterfordernissen anzupassen, ohne dabei in allzu großer Abhängigkeit von den sich ständig wandelnden Kapitalmarktverhältnissen zu geraten. W. R.