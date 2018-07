pk Hannover

Niedersachsens Sozialminister Dr. Georg Diederichs hätte wohl am liebsten lauthals gelacht. Aber er war amtlich mit dem Fall befaßt. So beließ er es bei einem herben Lächeln. Folgendes hatte sich zugetragen:

Ein Oberregierungsrat aus dem Ministerium war auf Dienstreise. Im schönen Hannoversch-Münden stach ihm ein Hinweisschild „Zum neuen Freibad“ ins Auge. Das Freibad stand zwar nicht auf dem Reiseplan, aber der Oberregierungsrat erinnerte sich, daß er früher, als er noch in der Bezirksbehörde tätig gewesen war, an der Planung des Bades mitgearbeitet hatte. Mal sehen, was nun daraus geworden war. Außerdem war es heiß.

Der Wagen war rasch am Fulda-Ufer abgestellt, die Reisekleidung wurde mit der Badehose vertauscht, und schon schwamm der Oberregierungsrat durch die Fulda hinüber zum Bad. Seine Schwimmkünste blieben nicht unbeachtet, vor allem deshalb, weil er einen höchst unvorschriftsmäßigen Weg ins Bad benutzte. Der Eingang war nämlich auf der anderen Seite. Der städtische Bademeister waltete dann auch vorschriftsmäßig seines Amtes. Es war ja nicht der erste „Schwarzschwimmer“, der auf diese Weise das Eintrittsgeld sparen wollte. Kaum trat der Oberregierungsrat zur Dusche, da stellte ihn der Bademeister. Es sei unerhört, und er solle gefälligst Eintritt bezahlen.

Des Schwarzschwimmers Börse ruhte jedoch mit seinen bürgerlichen Hüllen jenseits der Fulda im Auto. Der Oberregierungsrat lüftete deshalb sein Inkognito. Der Bademeister hatte aber schon ganz andere Ausreden gehört. Der Badegast wurde wütend: Als Angehöriger der staatlichen Gesundheitsbehörde habe er überhaupt das Recht, jegliche Art von öffentlichen Bädern jederzeit zu besichtigen. Der Bademeister stand fest auf dem Boden der kommunalen Selbstverwaltung und forderte Geld.

Was weiter geschah, läßt sich wegen der Hitze nicht mehr exakt rekonstruieren. Jedenfalls wollte der Oberregierungsrat dem Disput ein Ende machen und griff zum Duschhebel, der Bademeister aber deutete diese Bewegung als Angriffsakt: „Da hab’ ich ihm rechts und links eine runter gehauen!“

Eine Viertelstunde später gab der nunmehr wieder zivil bedeckte, zornrote Oberregierungsrat den skandalösen Vorfall im Rathaus von Hannoversch-Münden zu Protokoll. Der am gleichen Nachmittag dienstlich vernommene Bademeister sprach von Hausfriedensbruch und Notwehr. Ein heißer Streit zwischen Landesbehörde und kommunaler Selbstverwaltung schien ausgebrochen.

Doch gelobt sei die kühle Atmosphäre eines Ministerzimmers! Der Bademeister, so wird berichtet, sei zu weniger handgreiflicher Ausübung seiner Aufsichtspflicht ermahnt worden. Gut. Der Oberregierungsrat habe in punkto Dienstreisen zusätzliche Erfahrungen gesammelt; er werde sie zu nutzen wissen. Erledigt. Disziplinaruntersuchung? Um Gottes willen, nein!Allen Beteiligten sind ganz, einfach die Sicherungen durchgebrannt. Begreiflich bei der Hitze.“