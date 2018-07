Dd., Saarbrücken

Ob der Saarländische Landtag jemals aus den Ferien zurückkehren wird, in die er am 17. Juli gegangen ist, scheint recht zweifelhaft. Falls der Landtag seine Ferien verlängern würde, könnte er sich nämlich einen Verfassungsstreit um die beiden ehemaligen kommunistischen Abgeordneten Basel und Walch ersparen. Diesen Abgeordneten wurden in der letzten Sitzung vor den Ferien die Mandate aberkannt. Darauf forderten sie vom Verfassungsgericht eine Einstweilige Verfügung, die jene Entscheidung aufheben soll; und ihre Chancen stehen nicht einmal schlecht.

Die Kommunisten hatten bei den Wahlen im Dezember 1955 6,5 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten. Seit der politischen Eingliederung des Saargebiets in die Bundesrepublik am 1. Januar 1957 aber schwebt über Basel und Walch das Damoklesschwert des KP-Verbots, das am 9. April 1957 durch einen besonderen Beschluß des Bundesverfassungsgerichts auch auf das zehnte Bundesland ausgedehnt wurde. Die kommunistischen Abgeordneten gehörten jedoch zunächst weiter dem Landespariament an, allerdings als „Unabhängige“, denn in dem Karlsruher KP-Urteil ist die Frage des Mandatsverlustes dem jeweiligen Landesrecht zugewiesen worden; und in der Saar-Verfassung heißt es, der Landtag bestehe aus 50 Abgeordneten, eine Streichung von Mandaten ist nicht vorgesehen.

Wäre es in der Tat nicht besser, der Landtag kehrte nicht mehr aus den Ferien zurück? Zumindest würde er es so den Verfassungsjuristen ersparen, die Kommunisten durch einen Prozeß noch interessanter zu machen. Die Neuwahlen sind ohnehin im Dezember fällig – warum sollte man sie nicht auf Oktober vorverlegen? Nach den Wahlen aber wird man Basel und Walch gewiß nicht mehr in dem weißen Haus am Saarufer wiedersehen...