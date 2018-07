Von Hans-Rudolf Müller-Schwefe

Zum Urteilsspruch über General a. D. von Manteuffel, der zu anderthalb Jahren Gefängnis ohne Ehrverlust verurteilt wurde, äußert sich hier ein Mann, der als Divisionspfarrer jene Fronttage miterlebt hat, die vor Gericht zur Sprache kamen. Es ist Professor D. Hans-Rudolf Müller-Schwefe, Dekan der Theologischen Fakultät der Universität Hamburg. Seine Gedanken verdienen Beachtung.

Mit aller Macht bemühen wir uns zu beweisen, daß wir ein Rechtsstaat sind. Unsere Gerichte suchen Ordnung in das Zusammenleben der Bundesbürger zu bringen; sie befassen sich tapfer mit der Klärung heikler Tatbestände; ja auch politische Fragen werden manchmal auf übertriebene Weise dem obersten Gericht zur Entscheidung zugeschoben. Bei allem muß der Richter auch immer wieder Fälle bereinigen, die aus der Zeit vor 1945 nachgeblieben sind. Das tut er mit rechtem Ernst. Man weiß, daß ohne Bereinigung der Vergangenheit ein Volk keine Zukunft hat.

So ist denn auch der Prozeß gegen General von Manteuffel ganz in Ordnung. Ein Bataillonsarzt hatte die ungesetzliche Handlung seines Kommandeurs ans Licht gebracht: die widerrechtliche Erschießung eines Soldaten im Jahre 1944. Der Staatsanwalt verfolgte zweieinhalb Jahre lang den Fall und versuchte ihn zu klären. Dem General wurde der Prozeß gemacht. Die Verhandlung verlief fair und sehr korrekt. Der General wurde für seine Tat zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt – soweit, so gut.

Und dennoch ist uns über dem Urteil nicht wohl. Nicht nur jene Unverbesserlichen sind empört, die im Grunde immer noch das Recht der Gewalt unterordnen möchten. Auch diejenigen sind verwirrt, die das Recht über alles lieben. Sie sollten sich der Durchsetzung des Rechtes freuen; sie werden des Resultates trotzdem nicht froh.

Warum sind wir so zwiespältig in unserem Empfinden? Rührt unser Widerspruch daher, daß hier ein tapferer Offizier, der für sein Tun einsteht, für ein einmaliges deutliches Abweichen von der Linie klaren Rechtes bestraft wird? Man kann über das Strafmaß streiten; ein Vergleich mit dem Urteil gegen Schörner macht verwundern. Man kann fragen, ob das Gericht die besonderen Umstände gewürdigt hat. Nach fast 16 Jahren im gepflegten Gerichtssaal ist die Belastung und Situation eines Truppenkommandeurs im Januar 1944 kaum einzuschätzen. Und doch trägt dieser Einwand nicht. Der General war hart gegen sich und andere. Er ist verurteilt worden. Er steht zu seiner Tat.

Aber das Unbehagen bleibt. Kann ein ziviles Gericht im Frieden überhaupt diese Zusammenhänge beurteilen? Es ging ja nicht um den Mord eines Zivilisten an einem Bürger. Es ging um die Handlung eines Vorgesetzten im Kriege, der in sich zuspitzender Krise um des Ganzen willen schuldhaft handelte. Kein Akt eines Privatmannes also. Ist da ein Schwurgericht, besetzt mit Zivilisten, darunter auch eine Frau, kompetent?