Bevor der Bürger seinem Heim für einige Urlaubswochen den Rücken kehrte, befleißigte er sich, nicht nur die bis dahin eingegangenen, sondern auch die während seiner Abwesenheit zu erwartenden Rechnungen zu begleichen. Um bei der Rückkehr nicht etwa von den Segnungen der Zivilisation abgeschnitten zu sein, überwies er rechtzeitig dem Fernmelderechnungsamt und dem Stromlieferanten etwa das Anderthalbfache des üblichen Betrages. Die mit solcher Vorauszahlung bekundete und durch Lastschriftzettel des Postscheckamtes beurkundete Absicht, während des Urlaubs den Ärger mit der Bürokratie auf ein Minimum zu reduzieren, erwies sich als gründlicher Irrtum.

Zehn Tage nach der Überweisung erreichte den Bürger an seinem Urlaubsort zwar nicht die Fernsprechrechnung – „weil sie durch Ihr Postamt nicht nachgesandt werden darf“ –, wohl aber ein Formschreiben des Rechnungsamtes mit einer Fülle von Ratschlägen, wie er der kostenpflichtigen Sperrung seines Anschlusses „wegen nicht rechtzeitiger Zahlung“ gerade noch entgehen könne. Zwar bat das Amt ihn schließlich, das Schreiben als gegenstandslos zu betrachten, falls inzwischen eine ausreichende Vorauszahlung geleistet sein sollte. Der Bürger aber erschauerte respektvoll vor der Majestät einer Bundespostdienststelle, die so groß ist, daß trotz Automation und anderer technischer Hilfen eine eindeutig deklarierte Zahlung mehr als eine Woche benötigt, um vom „zuständigen Sachbearbeiter“ zur Kenntnis genommen zu werden. Als der Urlauber heimkehrte, funktionierte sein Telephon, wie der flugs abgehobene Hörer mit amtlichem Tut-Tut bestätigte. Unbestätigt aber ist bis heute, in welcher Höhe das Amt seine Vorauszahlung verwendet hat und mit welchem Restbetrag sich der Telephonkunde noch als Gläubiger der Bundespost fühlen darf.

Der Kassierer des überwiegend in Landesbesitz befindlichen Elektrizitätswerkes versuchte überhaupt nicht erst, den Zähler abzulesen, obwohl dies möglich gewesen wäre; er warf eine geschätzte und nicht quittierte Rechnung durch den Briefschlitz. Ein Stempelaufdruck „abzüglich Vorauszahlung“ ließ weder deren Höhe noch die restliche Gutschrift erkennen. Auch dieser Monopolbetrieb hielt es also nicht für erforderlich, die überpünktliche Zahlungsbereitschaft seines Kunden durch eine korrekte Abrechnung anzuerkennen. Die Privatwirtschaft gewährt für vorzeitige Zahlungen Skonti. Staatsbetriebe strafen gutwillige Kunden mit Mißachtung. gns.