Von Walter Abendroth

Soviel bekannt ist, war Heinrich von Kleist kein schlechter Dichter und wußte sehr genau, warum er aus einem Stoff im einen Fall ein Schauspiel, im andern eine Erzählung machte. Die peinliche Geschichte der „Marquise von O...“ beispielsweise auf die Bühne zu stellen, wäre ihm nicht eingefallen. Sicherlich war er darauf gefaßt, daß schon die Novelle Anstoß erregen würde. Als dies wirklich geschah, verspottete er die Entrüsteten mit einem Epigramm:

Dieser Roman ist nicht für dich, meine Tochter! In Ohnmacht!

Schamlose Posse! Sie hielt, weiß ich, die Augen bloß zu.

Kleist ging es nicht um die Frage, ob eine Frau ohne ihr eigenes Wissen ein Kind empfangen könne. Als echter Künstler unterstellte er die Möglichkeit einfach, um an der dadurch gegebenen Situation seine novellistische Kunst zu entfalten. Auf die künstlerische Aufgabe kam es ihm an, nicht auf das biologische oder psychologische Problem. Er war, um es zu wiederholen, Dichter, nicht Psychoanalytiker. Sein Epigramm sollte die Leute treffen, die nicht genug Kunstverstand im Leibe hatten, um im Zweifelsfalle diesen Unterschied zu begreifen.

Wenn aber ein Opernkomponist einen Stoff sucht, kommen ihm solche Erwägungen wohl nicht. Sie kamen auch Heimo Erbse nicht. Er hielt die Möglichkeitsfrage für das Wesentliche an der Sache und fand obendrein das Verhalten der beteiligten Hauptpersonen derart unwahrscheinlich, daß er es sich nur mit der Hypothese erklären konnte, Kleist habe das Ganze halb ironisch, parodistisch gemeint. Er hielt jenes Epigramm gewissermaßen für den „Schlüssel“ zu der Novelle. Und er wählte es sich zum Motto seiner Oper. Er merkte nicht, daß der epigrammatische Hohn damit auch auf ihn gemünzt sein könnte...

Was der Librettist Erbse für seine Opernzwecke am „Inhalt“ des Originals veränderte oder ergänzte, liegt durchweg in der Richtung dieses fundamentalen Mißverständnisses. Er entging dabei nicht der Geschmacklosigkeit, die Vergewaltigung pantomimisch anzudeuten und die Erörterungen über das Ergebnis der gynäkologischen Untersuchung so behaglich auszubreiten, daß man mutmaßen darf: er hätte auch diese selbst bühnenfähig gemacht, wenn das gestattet wäre. Schlimmer noch ist die schreckliche Versimpelung des Schlusses, die der Einwilligung der Marquise in die Heirat die tiefere Begründung raubt, welche, bei Kleist das Ziel und den Gipfel seiner dichterischen Kunst darstellt.