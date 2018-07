Präsident Eisenhower hat seine Reise nach Europa, angetreten. Er will sich mit den NATO-Verbündeten über den Kurs abstimmen, den er bei seinem Treffen mit Chruschtschow Mitte September einzuschlagen gedenkt.

Zehn Tage diplomatische Maurerarbeit, um die bedrohlichen Risse im NATO-Gebäude zu schliefen.

Der sowjetische Ministerpräsident Chruschtschow hat – nach de Gaulle und Macmillan – nun auch Bundeskanzler Adenauer mit einem Schreiben bedacht. Der Brief, der bisher nicht veröffentlicht worden ist, soll im wesentlichen eine Wiederholung des bekannten sowjetischen Standpunktes zur Deutschlandfrage enthalten.

Briefliche Störmanöver alten Kreml-Stils? Auf jeden Fall ein weiteres Zeichen dafür, daß Chruschtschow das Deutschlandproblem in den Vordergrund der Gespräche in Washington rücken will.

Die CDU hat ihre Delegation für die Warschauer Tagung der Interparlamentarischen Union zurückgezogen. Sie wird nur einen Beobachter entsenden. Die polnische Presse hatte protestiert, weil der Delegation führende Vertriebenenpolitiker sowie erklärte Gegner von diplomatischen Beziehungen zwischen Bonn und Warschau angehören sollten.

Immerhin versteht es die CDU/CSU-Fraktion, auch aus ihren Fehlern noch das Beste zu machen.