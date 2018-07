Die Masse der „kleinen Aktienkäufer“, die vor einigen Wochen noch kräftig zu der Hausse-Bewegung in den Börsensälen beitrug, ist durch die teilweise beträchtlichen Kursschwankungen irretiert. Schlagartig hat die sogenannte „Dienstmädchen-Spekulation“ aufgehört. Der Börsenhandel ist wieder unter sich, allerdings nicht ganz, denn unverkennbar hat sich in den letzten Monaten wieder eine „Kulisse“ gebildet, und zwar aus Personen, die Geschmack am Wertfapierhandel gefunden haben. Dadurch hat das Aktiengeschäft zwar spekulative Züge erhalten, andererseits sorgt aber die Kulisse für einen flüssigeren Markt und wirkt nach der einen und anderen Seite ausgleichend.

Dennoch sind hektische Kursbewegungen in den letzten Tagen nicht ausgeblieben. Sie traten weniger bei den marktgängigen Werten des Aktienmarktes in Erscheinung als vielmehr bei den sogenannten Spezialpapieren, die infolge der bei ihnen herrschenden Marktenge ohne Schwierigkeiten um 100 Punkte und mehr herauf- und heruntergesetzt werden können. In der vorigen Woche stiegen die Kurse der sogenannten Zusatz-Aktienanwärter sprunghaft, ohne daß ein aktueller Anlaß dafür vorlag. Die großen Kursgewinne bei ihnen sorgten auch bei den Montan-, Chemie- und Elektrowerten für eine zeitweise freundliche Tendenz. Sie stand jedoch keineswegs auf festen Füßen, wie sich am Wochenanfang deutlich zeigte. Immerhin trugen die ungewöhnlichen Kursgewinne bei relativ wenigen Spezialaktien dazu bei, daß der Zeiger unseres Kursbarometers kräftig nach rechts ausschlug, also zur Schönwetter-Seite hin; eine Bewegung, die nicht unbedingt typisch für die Gesamttendenz war.

Die jetzt bei den Aktien stattfindenden Schwankungen halten Börsenexperten für ein sicheres Zeichen, daß nunmehr eine Konsolidierungspause bevorsteht. Sieht man von der im Grunde nach wie vor bestehenden Geldfülle ab, dann scheinen Hausse-Argumente auch tatsächlich knapp zu werden. In Wall Street ist wohl eine gewisse Stabilität eingekehrt, aber noch nicht der alte Optimismus. Die dort bestehende Unsicherheit färbt auf die deutschen Börsen ab, die ohnehin schon durch die jetzt nicht mehr zu übersehenden Veränderungen am Rentenmarkt vorbelastet sind.

Mit einiger Sorge fragt man sich jetzt: Läßt sich das nun erreichte Zinsniveau halten, das uns 5prozentige tarifbesteuerte Papiere bescherte? Wer das vor einigen Wochen noch bezweifelte, galt bei manchen Leuten als Defaitist, obwohl schon damals erkennbar war, daß die Kunstgriffe, mit denen man den 5prozentigen Typ zu retten versuchte, auf die Dauer keinen Erfolg haben können. Inzwischen gibt es einen „grauen Markt“, und es gibt Koppelungsgeschäfte. Die 5prozentige Bundesbahnanleihe ist kaum abzusetzen, und es besteht kein Zweifel, daß unter den gegenwärtigen Umständen eine große Bundesanleihe zu 5 v. H. eine aufgelegte Pleite werden muß. Wenn nicht alles täuscht, werden wir zum Herbst einen höheren Zins haben!

Die Unsicherheit am Rentenmarkt läßt den Aktienmarkt nicht ungeschoren. Allerdings bedeutet ein steigender Rentenzins noch lange keine Baisse am Aktienmarkt, wie dies normalerweise der Fall sein müßte. In den USA ist man von dieser klassischen Regel abgegangen. Obgleich dort der Zinssatz ständig heraufgesetzt wurde, konnte der Absatz an festverzinslichen Bonds keineswegs forciert werden. Die Aktienbesitzer hielten an ihren Papieren fest. Renditeüberlegungen spielen keine Rolle, solange Kursgewinne solche Berechnungen ständig über den Haufenwerfen.

Während also der Absatz am Rentenmarkt bei uns stagniert, lassen sich junge Aktien auch zu hohen Ausgabekursen noch glatt placieren, wie das Beispiel der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank gezeigt hat. Es ist deshalb durchaus möglich, daß die Industrie mehr als bisher das für die Investitionsfinanzierung erforderliche Kapital über junge Aktien beschafft, allerdings zu teuren Bezugskursen. Macht das Beispiel der beiden bayerischen Banken und der BASF Schule, ist jedoch nicht mehr mit einer völlig reibungslosen Unterbringung neuer Aktien zu rechnen. Die Börse ist gespannt, wie das Bezugsrechtangebot bei der BASF-Kapitalerhöhung sein wird bzw. wie viele Aktionäre sich von anderen Papieren lösen müssen, um junge BASF-Aktien beziehen zu können. Wahrscheinlich werden sich auch die Investment-Gesellschaften von einem Teil ihrer Bezugsrechte trennen. Ihnen fehlt der Geldnachschub aus dem Verkauf der Zertifikate (die Nachfrage ist zur Zeit gering), außerdem müssen sie sich Mittel für die Ausschüttungen beschaffen, die doch tunlichst über der Durchschnittsaktienrendite liegen sollen. Es kann also durchaus sein, daß über die Aktien-Neuemissionen langsam ein Kursdruck ausgeübt wird, der dann zur Beruhigung des Aktienklimas beiträgt. Kurt Wendt