Inhalt Seite 1 — Das billigste Angebot ist nicht immer das beste... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es war im Winter 1956/57, als die Staatsanwälte verschiedener westdeutscher Städte umfangreichen Preisabsprachen und Ringbildungen in der Bauwirtschaft auf die Spur kamen. Bestens eingerichtete Absprachebüros wurden ausgehoben und allerorts war die Überraschung über Umfang und Regelmäßigkeit dieser marktwidrigen Praktiken groß. Nun, die Gerichte haben mittlerweile diese „Sündenfälle“ am Baumarkt mit Ordnungsstrafen gesühnt. Also Schwamm drüber.

Tatsächlich wären diese skandalumwitterten Vorgänge schon lange vergessen, wenn die Mühlen der Bonner Verwaltung etwas schneller gemahlen hätten. So aber wird nun dieses leidige Kapitel von neuem aufgerollt.

Der Bundeswirtschaftsminister äußerte nämlich zu Beginn des Jahres 1957 den Wunsch, den Ursachen und Motiven dieser Praktiken auf den Grund zu gehen. Er konferierte zunächst mit Vertretern der Bauindustrie, die ihn auf Mißstände im öffentlichen Vergabewesen aufmerksam machten. Vor allem übten die Bauindustriellen Kritik an dem Bestreben der öffentlichen Auftraggeber, den billigsten Angeboten den Vorzugzu geben, obwohl die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) eindeutig vorschreibt, dem wirtschaftlichsten und nicht unbedingt dem niedrigsten Angebot den Zuschlag zu erteilen. Daher würden vielfach Schleuderangebote unqualifizierter Bauunternehmer das Rennen machen, wobei es dann nicht überraschen dürfe – so argumentierte damals die Bauindustrie–, daß auch Firmen mit gut durchkalkulierten Angeboten zur Selbsthilfe (sprich Preisabsprache) greifen.

Das waren die Überlegungen und Sorgen, die Anfang 1957 die Gemüter erhitzten. In einem Memorandum des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie wurden sie konkretisiert, und der interministerielle Arbeitsausschuß Bauwirtschaft nahm die in dieser Denkschrift enthaltenen Vorschläge zur besseren Durchführung der VOB zum Anlaß, einen aus zwölf Mitgliedern bestehenden Sonder-Arbeitskreis mit der Prüfung des Problems zu betrauen. Dieser Arbeitskreis konstituierte sich am 3. Juni 1957, um aber erst vor wenigen Tagen, also mehr als zwei Jahre später mit einem fast fünfzig Seiten starken Bericht aufzuwarten.

In nicht weniger als siebzehn Sitzungen kam dieser Arbeitskreis zu der Erkenntnis, daß die bereits drei Jahrzehnte in Kraft befindliche VOB auch jetzt noch eine reibungslose Auftragsvergabe gewährleiste. Sie stelle die bestmögliche Verfahrensregelung für die Vergabe von Bauaufträgen dar, und es sei also alles in bester Ordnung.

Daß dem nicht so ist, haben die Bauskandale von 1956 bewiesen. Seit einem halben Jahr macht übrigens ein neues „Meldeverfahren“ der Bauindustrie von sich reden, das zwar durch das Bundeskartellamt geduldet wird, nach Meinung maßgeblicher Bonner Beamter aber durch die Bekanntgabe von Mitbewerbern und Abschlußpreisen Preisabsprachen zumindest begünstigt. Daß die Bauindustrie zu einer solchen neuen „Selbsthilfe“ Zuflucht sucht, läßt ebenfalls vermuten, daß im öffentlichen Vergabewesen doch nicht alles so in bester Ordnung ist, wie es der interministerielle Arbeitskreis wahrzuhaben versucht.

Aber auch die Gutachter sind sich ihrer Sache wohl nicht ganz sicher. Auf der einen Seite streiten sie Erscheinungen ruinöser Konkurrenz auf dem Baumarkt rundweg ab – dafür habe die Bauwirtschaft bisher den Wahrheitsbeweis nicht antreten können –, aber an anderer Stelle wild klipp und klar zugegeben, daß bei öffentlichen Ausschreibungen in nicht weniger als 83,7 v. H. aller Fälle der Zuschlag dem niedrigsten Angebot erteilt wurde. Das ist doch ein sehr hoher Prozentsatz, der die Klagen der Bauindustrie über die eindeutige Bevorzugung der billigsten Angebote eigentlich nur bestätigt. Aber der Arbeitskreis glaubt dennoch die Behauptung der Bauindustrie widerlegt zu haben, daß eine „eindeutige und absolute Tendenz“ zur Vergabe an den jeweils billigsten Anbieter vorherrscht.