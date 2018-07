Die Lederwerke Wieman AG, Hamburg, erzielte in; den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres eine Umsatzsteigerung von 36 v. H. gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres. Da die Umsätze auch im Juli; und August d. J. gut waren, ist für 1959 ein befriedigender Abschluß und wohl auch wieder eine Dividende zu erwarten. Die Hauptversammlung genehmigte den Abschluß 1958, der rd. 37 000 DM Jahresverlust ausweist.

Die Aussichten der Phrix-Werke AG, Hamburg, für 1959 sind besser als im Vorjahr, erklärte Vorstandsvorsitzender Michael Zahn in der Hauptversammlung. Trotz nur langsam wachsender Produktion haben die Bemühungen zur Einsparung von Kosten, die Rationalisierung in Fabrikation und Verwaltung sowie die Einkaufsdispositionen sich günstig ausgewirkt, so daß die Werke Betriebsgewinne erzielt haben. Wenn die weitere Entwicklung im Jahre 1959 In gleicher Richtung verläuft und die Aufträge termingerecht abgerufen werden, werde das Gesamt-Jahresergebnis voraussichtlich für eine Dividende ausreichen. Für 1958 gab es keine Ausschüttung.