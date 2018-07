Inhalt Seite 1 — Der Schock ist überwunden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Georg Gnieser

Als die Sowjets Ende November vorigen Jahres ihren Berlin-Vorstoß unternahmen, mit der erklärten Absicht, den freien Teil der Stadt in eine „unabhängige“, d.h. eine von allen mühsam nach dem Westen aufgebauten Verbindungen abgeschnittene „Freistadt“ umzuwandeln, löste diese Vorstellung – nicht zuletzt bei den Berlinern selbst – im ersten Augenblick einen Schock aus. Wenn es damals zu gewissen Kurzschlußhandlungen kam, die in Hamsterkäufen, Kontenverlagerungen, übereilten Umzügen in das Bundesgebiet und ähnlichen Maßnahmen ihren Ausdruck fanden, so war dies als spontane Reaktion psychologisch durchaus verständlich. Andererseits ließ sich schon sehr bald erkennen, daß von den über 2,2 Millionen Bewohnern Westberlins nur ein verschwindend geringer Teil so reagierte – ganz abgesehen davon, daß der überwiegende Teil überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt hatte, sich Hals über Kopf aus der gewohnten Umgebung zu lösen.

Dabei war man sich an verantwortlicher Stelle sehr bald klar darüber, daß es nicht nur auf die Berliner ankommen würde, sondern ebensosehr auf die Bereitschaft ihrer westlichen Partner, sie nicht im Stich zu lassen. Auf die Wirtschaft übertragen, bedeutet dies nicht nur die Sicherung des bisher Erreichten, sondern nach Möglichkeit noch die Intensivierung des wirtschaftlichen Austauschs mit der Bundesrepublik und dem westlichen Ausland. Eine der ersten Reaktionen in dieser Richtung war die Initiative einer Reihe westdeutscher Industrieller mit Präsident Fritz Berg vom Bundesverband der Deutschen Industrie an der Spitze; sie hatte das Ziel, durch erhöhte Aufträge für die Berliner Wirtschaft deren Umsätze um mindestens eine halbe Milliarde DM zu steigern. Diese Initiative entsprang der po-

litischen Erkenntnis, daß der Sowjetvorstoß in letzter Konsequenz nicht ein Angriff auf den Status Westberlins, sondern auf die Existenz der freien Welt überhaupt war. Politischen Charakter trug ‚daher auch die Überlegung, einer kommunistischen. Infiltration dadurch zu begegnen, daß ein Ansteigen der ohnehin noch weit über dem Bundesdurchschnitt liegenden. Arbeitslosigkeit in Westberlin um jeden Preis vermieden werden müßte.

Das nunmehr in aller Ausführlichkeit vorliegende statistische Material über die wirtschaftliche Entwicklung Westberlins seit dem Sowjetvorstoß bis zur Mitte dieses Jahres liefert den Beweis, daß es nicht nur gelungen ist, auf längere Sicht Rückschläge zu vermeiden; mit einer Schnelligkeit, die selbst Optimisten nicht erwartet hatten, sind die wirtschaftlichen Verhältnisse Berlins gefestigt worden. Von einem „Freistadt-Schock“ kann heute höchstens noch in dem Sinne gesprochen werden, daß er sich als heilsame Belebung erwiesen hat. Die entscheidenden Impulse dafür sind vom Bundesgebiet ausgegangen – weniger in der Form besonderer Hilfen der öffentlichen Hand als in der Form von Aufträgen, die eine weitere Konsolidierung ermöglichten.

Im ersten Halbjahr 1958 erzielte die Westberliner Industrie 3,31 Mrd. DM Umsatz, in der ersten Hälfte dieses Jahres 3,72 Mrd. DM. Die Steigerung gegenüber der gleichen Vorjahreszeit beträgt also 12 v. H. oder absolut über 400 Millionen DM. Damit sind bereits in den ersten sechs Monaten dieses Jahres rund vier Fünftel des Mehrumsatzes erreicht worden, den das „Berg-Programm“ der westdeutschen Industrie als Mindestforderung Für das ganze Jahr vorgesehen hatte. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß gerade die ins Gewicht fallenden langfristigen Aufträge für die Berliner Investitionsgüterindustrie, die fast zwei Drittel aller Berliner Industrieumsätze tätigt, in dieser Zahl noch nicht enthalten sind, sondern erst in den nächsten Monaten in Erscheinung treten werden. Die Initiative des Industrie-Verbandes war natürlich bei weitem nicht der einzige Impuls, der Berlin zugute gekommen ist. Alle Zweige der westdeutschen Wirtschaft haben durch ihre Aufträge dazu beigetragen, daß die Westberliner Industrieproduktion in der ersten Hälfte dieses Jahres der Menge nach 9,3 v. H. höher als zur gleichen Zeit des Vorjahres war, wovon auf die Investitionsgüterindustrien eine Zuwachsrate von 8,3 v. H., auf die Konsumgüterindustrien Ton 10,6 v. H. entfiel.

Wie groß dennoch der Abstand zum Bundesgebiet geblieben ist, zeigt die Entwicklung des Produktionsindex (1936 = 100). Er belief sich für die gesamte Industrie 1950 im Bundesgebiet bereits auf 109, als er in Berlin gerade erst 32 betrug. 1957 war das Verhältnis auf 229 zu 114 angestiegen, 1958 auf 237 zu 119. In der ersten Hälfte dieses Jahres aber hat es sich zugunsten Berlins auf 243 zu 127 verschoben.