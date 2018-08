Inhalt Seite 1 — Des Generals Algerienreise Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paris, im September

De Gaulle ist ein eigentümliches Staatsoberhaupt. Er will die Rolle nicht spielen, velche die von ihm selbst inspirierte Verfassung der V.Republik dem Staatsoberhaupt zuteilt: Nämlich die Politik des Landes zu bestimmen. Er hat es sich vielmehr in den Kopf gesetzt, nur „Ausdruck“ des politischen Willens Frankreichs zu sein. Nichts anderes will er, als die politischen Kräfte seines Landes zu koordinieren und zu repräsentieren. Das ist ein lobenswertes Unterfangen, zeigt es doch, wie wenig de Gaulle ein Diktator sein will.

In einem ausgeglichenen Staatswesen wäre das sogar die ideale Form der Demokratie. Nicht so in einem so zerrissenen Lande wie Frankreich, in dem de Gaulle im Grunde das letzte Element ist, das das Ganze zusammenhält. Gibt er den Kurs nicht selbst an, so ist die Gefahr groß, daß die energischste der potentiellen Bürgerkriegsfraktionen den Ton angibt – auch wenn sie eine deutliche Minderheit sein sollte.

In der letzten Woche hat de Gaulle den politischen Willen zweier nicht unwesentlicher Gremien getestet, nämlich den der Regierung und den des in Algerien stationierten Offizierkorps.

Die Minister hatten ihm eine schriftliche Hausarbeit abzuliefern, in der sie schwarz auf weiß festlegen mußten, wie sie sich die Lösung von Frankreichs Problemen, insbesondere des Algerienkriegs, vorstellen. Und in den folgenden drei Tagen hüpfte de Gaulle im Helicopter von einem Kommandostand Algeriens zum anderen, um in möglichst zahlreichen Gesprächen mit Offizieren aller Grade ein Bild ihrer politischen Vorstellungen zu gewinnen.

Was ist bei diesen beiden allerhöchsten Gallup-Umfragen herausgekommen? Nun, was die Regierung betrifft, so sind sich alle Beobachter einig, daß dort die Umfrage eine überwiegende Mehrheit für eine sogenannte „liberale Lösung“ ergeben habe. Die Partei derer, die noch an die Möglichkeit einer Lösung durch Gewalt glaubt, sei auf ein kleines Häufchen von vier bis fünf Ministern um Debré und Soustelle reduziert.

Der Haken an der Geschichte jedoch ist, daß von der großen „liberalen“ Mehrheit unter den Ministern kaum einer Verhandlungen mit den FLN zu empfehlen wagt. Es fragt sich aber, ob eine Entwicklung zu freiheitlicheren Formen in Algerien ohne Anerkennung des FLN als des entscheidenden Verhandlungspartners überhaupt möglich ist. Der Krieg ist schon so weit fortgeschritten, daß es wohl nur noch die Alternative „totaler Krieg“ oder „Verhandeln“ gibt.