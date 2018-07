Die Aktien der Hamburger Hochbahn AG, Hamburg sind seit Jahresbeginn von 95 v. H. auf rund 119 v. H. gestiegen, also um mehr als 20 v. H. ihres Wertes. Die Aktionäre dieses größten Hamburger Nahverkehrsunternehmens haben also an der Hausse der letzten Monate teilgenommen, wenn auch nicht im gleichen Maß wie die Inhaber anderer Papiere. Aber damit konnten sie auch bei „ihrer“ Gesellschaft, auf die der Hamburger Staat den maßgeblichen Einfluß ausübt und die bei ihrer Tarifgestaltung sozialpolitische Rücksichten nehmen muß, auch nicht rechnen. Als Entschädigung dafür kann der freie Hochbahnaktionär die fünfprozentige Dividendengarantie ansehen, die ihm eine Mindestverzinsung seines Kapitals sichert.

Nun waren mit dem steigenden Hochbahnkurs und als Folge der sehr verspäteten Vorlage des Geschäftsberichts in Kreisen der freien Aktionäre Versionen aufgetaucht, in denen von einer „freudigen Überraschung“ bei der Hochbahn die Rede war. Sie ist auch eingetreten, aber wahrscheinlich nicht auf dem Gebiet, auf dem es die Aktionäre erwarteten, nämlich bei der Dividende. Erfreulich ist sicherlich, daß die Hochbahn in diesem Jahr erstmals einen Bilanzgewinn ausweisen konnte. Er beträgt aber nur 1,35 Mill. DM und reicht aus, auf die A-Aktien im Nennwert von rund 36 Millionen DM eine Dividende von 2 1/2 v. H., auf die B-Aktien im Nennwert von 22,1 Mill. DM eine Dividende von 1 1/2 v. H. und auf die C- Aktien im Nennwert von 10,9 Mill. DM eine Dividende von 3/4 v. H. zu zahlen. Auf die A-Aktien, die sich zu 80 v. H. in den Händen freier Aktionäre befinden, muß der Hamburger Staat die restlichen 2 1/2 v. H., die an den garantierten 5 v. H. noch fehlen, aus seiner Kasse begleichen.

Nun ist der Kurs der Hochbahn-Aktien nach der „Dividendenenttäuschung“ aber noch gestiegen. Das beweist, daß die Käufer dieser Papiere keineswegs alle an eine höhere Dividende glaubten, sondern offensichtlich andere Gesichtspunkte für den Erwerb in den Vordergrund stellten. Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, daß hier Zinsüberlegungen eine Rolle spielen. Die Hochbahn-, Aktie mit ihrer garantierten 5 prozentigen Dividende gilt an der Börse als Rentenpapier mit Substanzwertcharakter. Wenn man für die 5 prozentigen Industrieanleihen heute knapp 98 v. H. bezahlen muß, dann kann man für ein Papier mit gleicher Verzinsung, das aber noch „sachwertgesichert“ ist, ruhig etwas mehr ausgeben. So wird an der Börse argumentiert.

Wenn allerdings bei der letzten Kursbewegung Hoffnungen maßgebend waren, die darauf bauen, daß die Hamburger Hochbahn nun endgültig in die Gewinnsphäre vorgedrungen ist, dann wird hier von sicherlich falschen Voraussetzungen ausgegangen. Im Berichtsjahr haben sich die Investitionen auf 14,8 (18,9) Mill. DM verringert. Wahrscheinlich werden sie für 1959 aber wieder höher sein, so daß die Gewinnbasis eingeengt wird. Übrigens fielen die Hauptinvestitionen auf den Kraftverkehr, und damit auf einen Zweig des Betriebes, der am ehesten rentabel arbeiten kann, denn die Schnellbuslinien fahren zu einem Tarif, der nicht „sozial“ kalkuliert ist.

Die Einnahmen aus dem Schnellbusbetrieb haben denn auch dazu beigetragen, daß sich die Ertragslage echt gebessert hat. Zum anderen liegt das aber auch an den veränderten Verkehrsgewohnheiten, die sich darin ausdrücken, daß immer weniger von den preisbegünstigten Wochenkarten Gebrauch gemacht wird. Bei einem arbeitsfreien Wochenende lohnt sich ihr „Kauf nicht mehr. Man kann verstehen, daß die Hochbahn nur ungern eine 5-Tage-Karte einführen möchte, denn dann wird die Rentabilität des gesamten Betriebes erneut leiden. –ndt