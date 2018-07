Inhalt Seite 1 — Jeden Tag geht ein Hof verloren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Expansion der Städte – Das Beispiel Stuttgart

r. g., Stuttgart

Neulich gab es an einer belebten Straßenkreuzung in Stuttgart-Degerloch, wo der Verkehr stadtauswärts auf die Bundesstraße 27 strömt, eine beträchtliche Verkehrsstockung. Was war geschehen? Nichts, als daß ein Pferdegespann um die Kurve bog.

In dem Gewirr der zum Halten gezwungenen Kraftwagen wirkte der schwerfällige Pferdewagen als Fremdkörper, und der Herr in dem Auto vor mir schüttelte den Kopf über den unglaublichen Provinzialismus. Den Fuhrwerkslenker dagegen fochten die spöttischen oder ärgerlichen Blicke aus den Kraftwagen nicht an. Er fühlte sich im Besitz der älteren Rechte: Stuttgart ist die größte Landwirtschaft treibende Gemeinde des Bundesgebietes und auch, was nicht wundernimmt, wenn man die mächtigen Rebberge des Talkessels und entlang des Neckars betrachtet, die zweitgrößte Weinbaugemeinde Deutschlands.

Von der Markungsfläche mit 20 700 Hektar sind. 9700 Hektar landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen. In Stuttgart, Sitz einer angesehenen Landwirtschaftlichen Hochschule, gibt es 2864 landwirtschaftliche Betriebe, in denen rund 6300 Menschen beschäftigt sind. Wenn man sich vergegenwärtigt, daß letztens 3360 Stück Rindvieh, 2602 Schweine und bald 100 000 Hühner gezählt worden sind, so sieht man ein, daß es – wie Oberbürgermeister Dr. Klett vor kurzem beim Getreidehandelstag sagte – „in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg trotz allen städtischen Immissionen und Impressionen auch noch recht anständig nach Landwirtschaft riecht“.

Weil der Stuttgarter Talkessel freilich seit Jahrzehnten zu eng geworden ist, haben die Städter ihre Hände über die Höhen rings um Stuttgart ausgestreckt. Auf diese Weise sind mitten zwischen Wiesen und Getreidefeldern neue Stadtteile entstanden, und ehemalige Bauerndörfer wurden als Wohngebiete für die Stuttgarter annektiert. Allzu rigorose Eingemeindungen, die zu einer Zeit erfolgten, da der Wille der Bürger gar nichts galt, sind zwar wieder aufgehoben worden; aber der Zugriff nach Bauernland in den Vororten und den Gemeinden rings um Stuttgart ist deshalb nicht milder geworden – im Gegenteil.

Der Bauernverband von Baden-Württemberg beobachtet diese Entwicklung mit wachsender Sorge. In den Jahren von 1952 bis 1958 hat die Landwirtschaft in Baden-Württemberg 24 000 ha landwirtschaftliche Nutzfläche verloren, davon 12 000 ha für Wohn- und Industrieansiedlungen, 6000 ha für Straßen, 2000 ha für Friedhöfe und Sportplätze und 1000 ha für Truppenübungsplätze und Flugplätze. In diesen sechs Jahren hat die Landwirtschaft damit jeden Tag elf Hektar – das ist die Betriebsfläche eines mittleren Bauernhofes – verloren. ...