begann der Zweite Weltkrieg – am 1. September 1939. Seit sechs Stunden schon wurde in Polen geschossen, als Adolf Hitler am Morgen jenes Tages in der Berliner Kroll-Oper vor den Reichstag trat: „Ich werde diesen Kampf, ganz gleich gegen wen, so lange führen, bis die Sicherheit des Reiches und bis seine Rechte gewährleistet sind.“ Hitler trug an diesem Tag nicht die braune Parteiuniform, sondern den feldgrauen Rock der Wehrmacht. „Ich will nichts anderes jetzt sein als der erste Soldat des Deutschen Reiches“, erklärte er. „Ich habe damit wieder jenen Rock angezogen, der mir einst selbst der heiligste und teuerste war. Ich werde ihn nur ausziehen nach dem Sieg, oder ich werde dieses Ende dicht erleben!“ Hitler erlebte dieses Ende nicht, und 55 Millionen Menschen erlebten es nicht... Aufn.: Archiv