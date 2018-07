Inhalt Seite 1 — Schloßherr von Zwickledt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Herbert Fritsche

Am 20. August war es soweit: Der 83jährige Alfred Kubin ging in sein großes Drüben.

Kubin hatte sich bereits in seines Lebens Lenz sein Hauptquartier für abendländischen Spukbedarf gekauft, sein Schloß Zwickledt bei Wernstein am Inn. Selbstverständlich war Zwickledt kein Schloß, sowenig wie jeder, zu dem man in Österreich Baron sagt, wirklich ein solcher ist: es war vielmehr ein recht kleiner Hof mit Schweinen, Ziegen und Hühnern. Dort verbrachte er den Tag mit seinen Gespenstern; der eigenen „Gespenstifizierung“ aber suchte er immer zu entrinnen.

Zuständige Federn haben sich in unüberblickbarer Zahl über Kubins Werk und Bedeutung in Bewegung gesetzt: jetzt sogar gleichzeitig, nachdem Freund Hein den alten unweisen Weisen in die Rätselreiche holte, von deren Stechäpfeln, Bilsenkrautsamen und Belladonnen Kubin sich bis übers biblische Alter hinaus auch hier auf Erden schon ernährt hatte. So viel Tinte und Sachverständnis nur ein Jota hinzuzufügen, würde er mir kaum verzeihen.

Hingegen bin ich seiner Billigung sicher, wenn ich auf die beiden „Säulen“ hinweise, die vor seinem sakrilegischen Sanktuarium aufragen: Gustav Meyrink und Ernst Jünger. An wesentlichen Bekundungen aus beider Lebenswerk ist Kubin mitschuldig.

Meyrink hatte einige Jahre vor dem ersten Weltkrieg seinen „Golem“ begonnen, aber das Manuskriptfragment im Schreibtisch liegen lassen. Kubin, so ergab es sich, illustrierte sofort die ersten fertigen Kapitel des „Golem“. Dann verlor er die Geduld, abzuwarten, ob Meyrink eines Tages seinen Roman zu Ende führen werde – und er schrieb um die bereits vorhandenen Illustrationen herum seinen eigenen Roman „Die andere Seite“. Meyrink hatte mit dem „Golem“ das unvergängliche Epos des unvergänglichen Prag geschaffen. Statt Prag aber hatte der begreiflicherweise ungeduldige Kubin die Traumstadt Perle ins gespenstische Gespinst des Romans „Die andere Seite“ eingefangen.

Wenngleich Kubins risus sardonicus – von Meyrink mit „Leichengrinsen“ verdeutscht – grundsätzlich alles für möglich und nichts für unmöglich hielt, ahnte er bestimmt nicht, daß der jüngste Pour-le-mérite-Träger des Krieges, 1914-18, Ernst Jünger, eines Tages aus dem „Wäldchen 125“ in die Stadt Perle übersiedeln werde. Denn Hand aufs Herz: Wer von uns, die wir damals mit bitterer Teilnahme Jüngers Mauretanier-Saga lasen, spürte nicht, daß die schneeweißen Klippen eine in jedem Sinne verhärtete Stadt Perle bedeuteten, deren Finale den Greueln von Koppelsbleek schauerlich verwandt ist? Ernst Jünger, längst Heliopolist und gläserner Bienenfachmann geworden, besitzt sein Gastzimmer im unvergänglichen Schloß Zwickledt.