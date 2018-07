Von Günther Specovius

Der Autor des „Wunders des Malachias“ und des „Stundenlohn Gottes“ hat seine „Gemeinde“, und wenn dieser christliche Ausdruck auch im Literarischen Berechtigung hat, dann bei Bruce Marshall. Marshall wurde vor 60 Jahren in Schottland geboren und ist Konvertit – doppelter Konvertit, möchte ich sagen, denn er ist auch noch zum Humor „übergetreten“.

Der jüngste Roman Marshalls ist – wenn man so will – sein „weltlichster“. In ihm tauchen nur ganz am Rande ein paar Kleriker auf, denn das Buch handelt von A bis Z von einer Bücherrevision und nennt sich

Bruce Marshall: „Auf Heller und Pfennig“; übersetzt von Gerd van Bebben u. Ernst Sander; Jakob Hegner Verlag, Köln; 412 S., 16,80 DM.

Schauplatz ist Paris, das Paris Anfang 1934 in den Wochen des Stavinsky-Skandals. Die Personen sind die Angestellten einer britischen Treuhandgesellschaft, die einer großen Bankunterschlagung auf die Spur kommen sollen. Marshall war selber 14 Jahre lang Bücherrevisor in Paris, deshalb ist es sein ureigenstes Metier, das er hier vorstellt, und deshalb hat er es auch gar nicht nötig, die kriminelle Seite der Affäre zu betonen, um Spannung zu erzeugen.

Mag er aber hundertmal von Nostrokonten und Salonflittchen erzählen – mit einer Szene wie jener kurzen, in der er seinen Helden sterben läßt, beweist Marshall, daß er ein christlicher Dichter ist und mit Bernanos auf der anderen Seite die ganze Spannweite des christlichen Romans von heute angibt.

Mit der Unbekümmertheit, aber auch mit der Schärfe eines Chesterton setzt Marshall Profanes neben Sakrales. Als streitbarer Christ bezeichnet er zwar die Hochfinanz als „die Wissenschaft angewandter Selbstsucht“, doch scheut er sich auch nicht zu behaupten. „Das einzige, was einem bei den meisten Geistlichen zu tun übrigblieb, war, die Augen fest zu verschließen und abzuwarten, was der Heilige Geist einem zugedacht hatte.“