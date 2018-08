P. O’D., Washington, Anfang September

Vor dem Septemberbesuch des sowjetischen Ministerpräsidenten in den Vereinigten Staaten treten in Amerika alle anderen Ereignisse in den Hintergrund. Die Rockefeller-Hochzeit in Norwegen, das unablässige Manövrieren der sieben Präsidentschaftsbewerber für 1961, der Erdrutsch an der Westküste, Hawaiis Proklamierung zum fünfzigsten Bundesstaat, der Stahlstreik und Detroits neue Kleinwagen – Nikita Chruschtschows bevorstehende Zehntage-Visite stellt alles in den Schatten.

Die meisten Amerikaner begrüßen den Chruschtschow-Besuch. Das heißt gewiß nicht, daß sie den Kremlmachthaber als Freund behandeln oder ihn gar zum Heros erheben werden. Aber sie wollen ihn auf jeden Fall sehen, und sie glauben auch,daß seine Reise wenigstens für eine Zeitlang die Spannung in der Welt vermindern wird.

Natürlich ist auch erhebliche Opposition laut geworden. Der Kardinal-Erzbischof von Boston und so erzprotestantische Gruppen wie der Internationale und der Amerikanische Kirchenrat ziehen plötzlich an einem Strang: Sie stemmen sich mit aller Macht gegen die Einladung und halten sie nicht nur für einen folgenschweren Irrtum der amerikanischen Politik, sondern geradezu für eine Art Sünde. Und auch die Flüchtlingsverbände haben sich vorgenommen, dem Gast des Präsidenten das Wort „Mörder“ entgegenzuschleudern.

So ist es kein Wunder, daß das Protokoll und die Sicherheitsbehörden sich Sorgen machen. Sie befürchten einen Zwischenfall, und sie sind besorgt, es könnte irgendein Neuankömmling aus Osteuropa sich zu Gewalttaten hinreißen lassen. Die meisten Minderheitsgruppen scheinen sich allerdings darauf geeinigt zu haben, ihre Protestaktion sehr diskret zu veranstalten und sie auf Gedenkgottesdienste, Mahnfeiern oder ganz einfach auch auf einen Boykott des Reiseprogramms zu beschränken.

Dieses Reiseprogramm ist mittlerweile ziemlich zusammengeschrumpft. Henry Cabot Lodge, der amerikanische Botschafter bei der UN, wird Chruschtschow auf seiner Tour begleiten. Nach fünf Tagen in Washington wird sie den Sowjetpremier über New York, Los Angeles, San Franzisko und das Mais-Anbau-Zentrum von Iowa nach Pittsburgh führen.

Dem US-Außenministerium ist jetzt schon bange. Die Sowjets legen eine nahezu pathologische Unfähigkeit an den Tag, genau zu sagen, was sie eigentlich sehen wollen. Und sie bestehen darauf, daß jedes einzelne Gerät, das ihrem Ministerpräsidenten nahekommen mag – seien es Telephone, Automobile oder Tischlampen – zuerst auf radioaktive Spuren überprüft wird.

Bisher haben rund 450 Journalisten aus aller Welt um Akkreditierung ersucht. Sie werden dieser an sich schon extravaganten Tour den Charakter eines riesigen politischen Wanderzirkus geben.