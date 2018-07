Inhalt Seite 1 — Wenn die Bürger spenden... Seite 2 Auf einer Seite lesen

H. W., Flensburg

Die Stadt Flensburg legte der Öffentlichkeit jetzt einen Bericht über die Ferienaktion für Berliner Kinder vor. Er ist drei Seiten lang und enthält eine genaue Darstellung dessen, was in diesem Jahr alles getan worden ist.

Dreißig Kinder sind in die Grenzstadt gekommen. Fünfzehn von ihnen hatte die Stadt, fünfzehn hatten die Bürger eingeladen. Die Stadträten waren mit dem Erfolg der Aktion zufrieden. Sie nannten sie einen großen Erfolg. Und das erscheint richtig, wenn man sich vor Augen hält, daß vor einem Jahr nur fünf Freiplätze zur Verfügung gestellt wurden, und daß die Stadt selber damals kein Berliner Kind einlud.

Soweit also ist alles in Ordnung, und man hätte höchstens Grund, über die mangelnde Opferbereitschaft der Bürger zu klagen – wenn nicht noch etwas anderes das freundliche Bild verdunkeln würde. Der Magistrat stellte im April „bis zu 3700 Mark“ für die Betreuung der von der Stadt eingeladenen 15 Berliner Mädchen zur Verfügung. Das war eine noble Geste, und sie wurde auch entsprechend publiziert und gewürdigt. Wenig später erschien in den Flensburger Zeitungen ein Aufruf an die Bevölkerung, durch freiwillige Spenden auf das Konto 4000 bei der Stadtsparkasse Flensburg und durch die Gewährung von Freiplätzen das Hilfswerk Berlin zu unterstützen: Unterzeichnet war der Aufruf vom Stadtpräsidenten und Oberbürgermeister.

Daß bis zum 18. Juni nur fünf Freiplätze versprochen und nicht mehr als 50 Mark auf das Konto 4000 eingezahlt worden waren, mißfiel den Stadtvätern sehr, und sie beklagten sich in den Zeitungen darüber. Erfolg: bis zum Ende August waren dann 2445 Mark gespendet worden. Über diese. Summe konnte die Stadt jetzt verfügen. Und sie verfügte darüber – nicht allerdings im Sinne der Spender.

Als jetzt die Schlußabrechnung vorgelegt wurde, ergab sich ein erstaunliches Bild. 2900 Mark hatte der Aufenthalt der von der Stadt eingeladenen 15 Berliner Mädchen gekostet. Die Flensburger Stadtverwaltung nahm nun die 2445 Mark aus dem Spendenaufkommen ihrer Bürger, legte aus der von ihr so großzügig bewilligten eigenen Spende von 3700 Mark noch 500 Mark dazu – und schon war alles bezahlt. Von den 3200 Mark, die die Stadtverwaltung bei diesem eigenartigen Rechenxempel „gespart“ hatte, war in der Abrechnung nicht die Rede.

Magistrat und Finanzausschuß erklärten zu einigen Protesten aus der Öffentlichkeit: Schließlich liege ein Beschluß des Finanzausschusses vom 29. April vor, der besage, daß etwa eingehende Spendenbeträge zur Entlastung des von der Stadt zur Verfügung gestellten Betrages dienen sollten. Doch dieser Beschluß war intern. Alle jene hatten davon nichts erfahren, die ihre Gelder auf das Konto 4000 mit der Absicht einzahlten, dafür Berliner Kinder, zusätzlich nach Flensburg kommen, zu lassen – nicht um das Stadtsäckel zu „entlasten“.