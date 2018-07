Die Hauptversammlung der Bayerischen Vereinsbank, München, welche die Verwaltung ermächtigte, das Grundkapital von 50 auf bis zu 75 Mill. DM zu erhöhen, wurde zu einer Auseinandersetzung über das Für und Wider hoher Bezugsrechte. Die Bank wird von der Ermächtigung alsbald für 20 Mill. DM Gebrauch machen. Den Aktionären werden die ab 1. Okt. 1959 gewinnberechtigten Aktien zu 320 v. H. im Verhältnis 5 : 2 angeboten. Über die Verwendung der restlichen 5 Mill. DM ist noch nicht entschieden. Einige Aktionäre kritisierten die Höhe des Bezugsrechtes. Der Vertreter der Wertpapierschutzvereinigung wandte sich generell gegen die zunehmende Übung hoher Ausgabekurse bei Kapitalerhöhungen, schränkte jedoch ein, „diesmal könne man bei der Vereinsbank noch ja sagen“. Er plädierte für eine Ausgabe von mehr Aktien zu niedrigen Kursen, da bei hohen Bezugsrechtkursen die Gefahr bestehe, daß neue Großaktionäre hochgezüchtet würden bzw. alte ihren Besitz auf Kosten solcher Aktionäre vermehrten, die das Bezugsrecht nicht ausüben könnten. Er wandte sich auch gegen eine „Dividendenpflege“, die meist auf Kosten der Aktionäre gehe, und verlangte eine jährliche „echte Ausschüttung gemäß dem Ertrag“. Dem wurde jedoch von einem anderen Aktionär widersprochen, der für eine konstante Dividende plädierte.

Die Verwaltung betonte, sie habe die Erfahrung gemacht, daß es gerade größeren Aktionären Schwierigkeiten bereite, das Bezugsrecht auszuüben. Man wird dieses Argument allerdings mit Vorsicht ansehen müssen. Grundsätzlich ist es so, daß ein hohes Bezugsrecht die Konzentration fördert. Denn bei der Liquidität der vielen Banken und Versicherungen, in deren Portefeuilles sich ein ansehnlicher Aktienbesitz befindet, aber auch bei der Flüssigkeit des Kapitalmarktes ist solchen Großaktionären, die an der Erweiterung ihres Einflusses interessiert sind, ein hohes Bezugsrecht wohl kein entscheidendes Hindernis. Wäre es das, so würden sie einer Kapitalerhöhung niemals zustimmen. Im übrigen wurde mitgeteilt, daß die Vereinsbank „von keinem Großaktionär die herrscht“ sei.

Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Mellinger betonte, daß man über einen noch höheren Ausgabekurs beraten habe – bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank, München, betrug er 350 v. H. Man habe aber einem niedrigen Bezugskurs den Vorzug gegeben gegenüber einer erwogenen rückwirkenden Dividendenberechtigung der jungen Aktien. Nach der Zuweisung zu den offenen Rücklagen von 41 – 42 Mill. DM aus der Kapitalermächtigung wird die Bayerische Vereinsbank bei einem Grundkapital von 70 Mill. DM rund 74 Mill. DM offene Rücklagen besitzen und damit, wie Vorstandsmitglied Dr. Premauer betonte, für einige Zeit etwas Luft haben.

Seit der Währungsreform hat das Institut über 64 Mill. DM neues Eigenkapital geschaffen und dazu die Aktionäre mit über 36 Mill. DM herangezogen. Im laufenden Jahr sei die Bilanzsumme in den ersten 7 1/2 Monaten um rund 224 auf rund 2500 Mill. DM angewachsen, wobei der Einlagenzuwachs auf insgesamt 1,2 Mrd. DM den der gleichen Vorjahreszeit um mehr als 50 v. H. übertreffe. Nostroguthaben haben sich im Zug der verstärkten Anlage flüssiger Gelder bei Banken im Ausland erhöht, weil sie sich dort besser verzinsten als im Inland. Da sich die befriedigende Ertragsentwicklung fortgesetzt habe, rechne man auch für 1959 mit einem wieder recht befriedigenden Ergebnis. t. r.