Auf der Nordseeinsel Helgoland wird in Kürze ein Trumpf ausgespielt, und jedermann scheint davon überzeugt zu sein, daß dieser Trumpf auch, stechen wird. Es ist das Freischwimmbecken, dessen Clou geheiztes Wasser ist. Helgoland würde damit das erste Seebad mit einer ungewöhnlich langen Badezeit sein, die vom Frühling bis weit in den Herbst reichen soll. Das Bad, das eine Wasserfläche von fünfzig mal sechzehn Metern hat, liegt im Nordosten der Insel parallel zum dortigen Hafen.

Das Freischwimmbecken wird im Sommer eine völlig normale Badeanstalt sein für Gäste, die aus mancherlei Gründen den Weg zur Düne scheuen. Freilich glaubt man jetzt schon sicher zu sein, daß noch mehr Menschen die See mit dem Becken vertauschen werden, auch wenn seine Aufnahmefähigkeit begrenzt ist. Man schätzt jedoch, daß selbst zweihundert gleichzeitig Badende sich nicht gegenseitig behindern; jedem ständen dann vier Quadratmeter Wasseroberfläche zur Verfügung.

Wer nun im Bässin schwimmt, wird ungewöhnliche Beobachtungen machen: Am nördlichen Ende zweigt nach rechts eine Art von Kanal ab, der schon nach wenigen Metern, mit einem Dach versehen, weiterführt und in ein kleines, ebenfalls überdachtes und gänzlich umbautes anderes Bassin mündet. Im Sommer wird man hier aussteigen, im Winter hingegen in das dreißig bis vierzig Quadratmeter große Becken einsteigen. Das nun ist der eigentliche Witz der Anlage: Der Gast, der ein herbstliches oder gar winterliches Bad schätzt, beginnt sein Labsal im bedeckten, umfriedeten Haus, kleidet sich hier um und steigt dann ins 23 Grad warme Wasser. Er schwimmt den kleinen Kanal entlang hinaus ins Freie, wo das Wasser ebenso angenehm temperiert ist wie drinnen.

Das warme Wasser – es ist reines Seewasser – kommt aus dem Kraftwerk, wo es ursprünglich Kühlwasser gewesen war. Es strömt ohne jegliche Verschmutzung ins Schwimmbecken.

Die Helgoländer erdachten sogar noch eine zweite Überraschung: Sie lassen unter Wasser etwa dreißig Tiefstrahler installieren, die das Bad von unten erhellen werden. Damit wollen sie in allen vier Jahreszeiten selbst abends oder gar nachts ins warme Bad unter freiem Himmel locken.

Es steht außer Zweifel, daß dieses neuartige Freischwimmbecken das Fremdenverkehrsgeschäft beleben wird. Helgoland hätte, so rechnen die Experten, dann eine Saison von immerhin mindestens 150 Tagen. Neben den Inselbewohnern sind nun alle Nordseebäder auf den Ausgang des Experiments neugierig. Dort nämlich ist man bereit, ähnliches zu schaffen, wenn die Helgoländer Schrittmacher Erfolg haben.

Daß man das ganze Gelände auch mit dem üblichen „Zubehör“ ausstattet, ist selbstverständlich. Kinder müssen ihr Plantschbecken haben, für Sport und Spiele wird Platz da sein, und Gastronomen werden nach Gästen Ausschau halten. H. M.

