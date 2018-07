Zu Beginn dieser Woche erlebten die deutschen Börsen einen Kurssturz auf dem Aktienmarkt von einer Heftigkeit, wie wir sie seit der Währungsreform noch nicht kennengelernt haben. Addiert man die eingetretenen Kurseinbußen mit denen der Vorwoche, dann ergeben sich bei einigen Standardwerten Verluste von 100 Punkten und mehr, das sind beispielsweise bei den IG-Farben-Nachfolger 25 v. H. ihres Wertes. Wer also zu den Höchstkursen Aktien gekauft hat, ist jetzt beträchtlich ärmer geworden.

Äußerer Anlaß des Kurssturzes war die Diskonterhöhung. Sie hätte allerdings nie diese Wirkung haben können, wenn nicht die deutschen Aktienkurse im Verlaufe einer zweijährigen Hausse auf eine recht problematische Höhe gestiegen wären. Die Diskonterhöhung war das Signal zur Umkehr! Bank- und Börsenkreise sind davon überzeugt, daß nun ein neues Kapitel nachkriegsdeutscher Währungspolitik anbricht und daß dieses im Zeichen steigender Zinssätze stehen wird. Die Anhebung um 1/4 v. H. ist nur der Anfang.

Steigende Zinsen sind nach klassischen Grundsätzen aber mit steigenden Aktienkursen nicht vereinbar, wenn nicht gleichzeitig die Dividenden entsprechend heraufgesetzt werden, um das Gleichgewicht der Renditen aufrechtzuerhalten. Aber von einem "Gleichgewicht" konnte bei uns schon seit langem keine Rede mehr sein. Die Börsenphantasie, aufgebaut auf dem "Wachstumsgedanken", auf "Zusatzaktien-Hoffnungen" und auf den Chancen, die sich aus einer auf vollen Touren laufenden Wirtschaft ergeben, hat die-Renditen-Relationen völlig durcheinander gebracht. Solange die Aussicht auf eine weitere Verbilligung des Zinses bestand, konnte man zumindest hoffen, daß von dieser Seite her eine nachträgliche Rechtfertigung der hohen Kurse eines Tages eintreten würde. Der Traum ist aber jetzt vorbei! Auch dann, wenn es nach dem großen Steuertermin wieder eine Entlastung am Geldmarkt geben wird. Niemand kann übersehen, daß mit der Diskonterhöhung der Rentenmarkt allein nicht in Ordnung gebracht werden kann. Das wird auch der 5 1/2prozentige Pfandbrief und die 5 1/2prozentige Anleihe nicht besorgen. Zunächst muß vertrauenswürdig klargestellt sein, daß auf absehbare Zeit der 5 1/2prozentige Typ gehalten werden kann. Kommt es zur Emission einer neuen Bundesanleihe, so wird dieser Beweis kaum zu erbringen sein.

Die scharfe Reaktion der Aktienkurse auf die Diskonterhöhung zeigt, daß die Banken nicht gewillt waren und auch nicht gewillt sind, die Kurse zu stützen. Das haben sie in den letzten Monaten oftmals angekündigt, so daß niemand überrascht sein konnte. Wer die Ereignisse in den Börsensälen aufmerksam verfolgt hat, konnte sogar feststellen, daß von Bankenseite sehr viel dazu getan wurde, den Kursrutsch einzuleiten. Kurz vor Verkündung der Diskonterhöhung hat eine Großbank große Aktienbeträge bis zu 10 Punkten unter dem jeweiligen Kurs angeboten, nur um sich zu entlasten. Dieses Aktienmaterial dürfte vornehmlich aus den Beständen einiger Investment-Fonds gestammt haben, die sich auf diese Weise noch rechtzeitig Luft machen wollten. Die Spekulation ist, wie sich jetzt herausgestellt hat, in vollem Umfange geglückt.

Interessant war es, das Verhalten der Investment-Sparer zu beobachten. Es bestand bislang keine Klarheit darüber, wie dieser Kreis in Zeiten wirklich schwacher Börsen reagieren würde. Tatsächlich ist eine beträchtliche Anzahl von Zertifikaten an die Fonds zurückgegeben worden, die ihrerseits nun wieder gezwungen waren, entsprechende Beträge an Aktien zu veräußern. Aufschlußreich wird es nun sein, ob die Investment-Sparer eines Tages zurückkehren werden, oder ob sie, drastisch gesagt, vom Wertpapiersparen "die Nase voll haben".

In Bankkreisen rechnet man nicht damit, daß die Masse der kleinen Sparer – durch die Kursentwicklung enttäuscht – so schnell an der Schalter zurückfinden wird. Da nur ein Teil der spekulierenden Kundschaft und des Berufshandels rechtzeitig ausgestiegen ist, fehlen diesem Kreis die Mittel, wieder eine nennenswerte Aufwärtsbewegung zu entfachen. Es muß also neues, risikobereites Kapital an die Börse kommen. Da – wie man im Börsenjargon sagt – "der Hausse-Zahn aber jetzt gezogen ist", wird es schwer halten, ausreichend Mittel dafür mobil zu machen. Einer neuen Hausse stehen überdies die Kapitalerhöhungen mit hohen Ausgabekursen entgegen. Nicht umsonst lagen die Kurse der IG-Farben-Nachfolger am schärfsten unter Druck. Die kleinen Aktionäre sind vielfach nicht in der Lage, für die jungen Aktien 300 v. H. aufzubringen. Aber nicht nur sie, auch die Investment-Gesellschaften haben sich in den letzten Tagen von BASF-Aktien getrennt. Da bei ihnen der Neuzufluß von Mitteln vorerst versiegt ist, müssen sie sich zwangsläufig bei Kapitalerhöhungen von den Bezugsrechten trennen. Die BASF-Verwaltung wird es angesichts der jetzigen Börsenlage schwer haben, ihre Absicht, für die jungen Aktien 300 v. H. zu verlangen, in die Tat umzusetzen. Wahrscheinlich ist die Zeit hoher Bezugskurse wieder vorüber, ehe sie so recht begonnen hat. Sie wären heilsam in der heißen Hausse gewesen; jetzt ist es zu spät für derartige Experimente. Der glatte Verlauf des Bezugsrechthandels bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank ist dafür kein Gegenbeweis, denn hier hat ein angesehenes Bankinstitut den Kurs gepflegt, und zwar "ohne mit der Wimper zu zucken". Das gleiche kann man von der Bayerischen Vereinsbank erwarten, bei der BASF wäre das jedoch schlechterdings unmöglich.

Kurt Wendt