Die hunderttausend Mark, die der Hamburger Sport-Verein (HSV) für das Gastspiel der spanischen Fußballmannschaft vom Real Madrid hatte ausgeben müssen, haben sich bezahlt gemacht. Mag sein, daß die Gäste von der Iberischen Halbinsel, die den Ruf genießen, nicht nur die teuerste, sondern auch die beste Profi-Elf der Welt zu sein, diesmal nicht ganz die Virtuosität erreichten, mit der sie viermal den begehrten Europa-Pokal gewonnen haben – Glanzstücke der Fußballkunst boten sie dennoch genug. Dazu spornte sie allein der Kampfgeist der Einheimischen am vergangenen Sonnabend im Hamburger Bahrenfelder Volkspark-Stadion an. Mit dieser Begegnung hat der HSV sicherlich eines der besten Spiele seit je gezeigt. Zwar mußten die Hamburger sich mit einem 2:3 begnügen, aber die Spanier selbst meinten, daß sie nur mit Glück ihren knappen Vorsprung bis zum Schlußpfiff haben halten können. Sie waren von den Hanseaten so beeindruckt, daß sie sie sofort zu einem Rückspiel im nächsten Jahr nach Madrid einluden.

Es gab am letzten Wochenende keinen Fußballenthusiasten, der nicht auf seine Kosten gekommen wäre. Die spanische Elf, die zur Hälfte aus den teuersten südamerikanischen Profis besteht – um Didi, den brasilianischen Star der letzten Fußball-Weltmeisterschaft zu gewinnen, mußte der Madrider Klub allein 330 000 Mark berappen –, brillierte in Artistik, Eleganz und Tempo. Die Hamburger wehrten sich mit solidem Können, einem vorbildlichen Ungestüm und einer gewissen Kaltschnäuzigkeit. Hier sah man, wie eine Mannschaft an einem großen Gegner wachsen kann, man sah aber auch, was Mannschaftsgeist dabei vermag Nur so routinierte Spieler wie die Spanier, die Zunächst überrascht wurden und eine Weile arg hilflos schienen, vermochten schließlich doch noch zu siegen.

Besonders interessant war, daß man durch dieses Spiel auch einen gewissen Überblick über das Stärkeverhältnis zwischen unseren Vertragsspielern und den nur vom Fußballspiel lebenden Profis, die sich die einzelnen Klubs für horrende Summen in aller Welt zusammenkaufen, erhielt. So groß, wie gemeinhin angenommen wird, ist also der Unterschied nicht; unsere Fußballspieler dürfen sich nur nicht bange machen lassen.

Noch nie wurde in Deutschland einer Fußballmannschaft eine so hohe Gage gezahlt, wie sie jetzt der Hamburger Sportverein auf den Tisch der Millionäre legen mußte. Für uns war das etwas Ungewöhnliches, für die Spanier hingegen etwas Alltägliches. In den letzten vier Jahren soll Real Madrid allein mit den Spielen um den Europa-Pokal fünf Millionen Mark gescheffelt haben. Solche Betrage braucht der Klub nun freilich auch, um seine Stars zusammenzuhalten und neue Ballvirtuosen engagieren zu können. Mit dem bescheidenen Einkommen unserer Halbprofis gäben sich Könner wie Didi, Stefano, Gento und selbst der Ungar Puskas, der in Hamburg nicht mitspielen durfte, nicht zufrieden. Ihr Salär hat eine vierstellige Zahl; an die dreitausend Mark dürften sie wohl alle verdienen. Und doch haben diese Fußballequilibristen keine Starallüren. Ihr Empfang auf Hamburgs Flughafen fand im Gegensatz etwa zu der Begrüßung eines Filmsternchens oder einer Schönheitsfürstin auf ganz zivile Weise statt. Und als Kavaliere, die sie sind, vertauschten sie beim ersten Essen in der Hansestadt den Reiseanzug mit dem dunklen Anzug. w. f. k.