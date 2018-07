Er hat einen kleinen Handwagen mit zwei Mülltonnen. Zwischen ihnen ist eine blecherne Schachtel angebracht, in der er eine Schuhwichsbürste, einen Teekessel mit dazugehörender Tasse, einen Spirituskocher, sein Mittagsmahl und einige Zeitungen aufbewahrt. Quer darüber liegt sein Regenschirm.

Der Mann ist verantwortlich für die Sauberkeit einiger Straßen im Londoner Villenviertel Hampstead. Zugegebenermaßen fliegen in diesen Straßen so gut wie keine Omnibusfahrscheine, Papiertüten und Zeitungsfetzen herum. Die Arbeit mit seinem breiten Besen bleibt deshalb das Werk eines Idealisten, und ein solcher ist er auch in seinen privateren Lebensäußerungen; er ist ein Sauberkeitsfanatiker. In einer verhältnismäßig kurzen Straße beobachtete ich, wie er sich zweimal sorgfältig seine Wildlederschuhe bürstete.

Wenn es Mittag wird, schiebt er seinen Karren unter eine große Buche, um die man das Trottoir herumgebaut hat, da man sich nicht zum Fällen des schönen Baumes entschließen konnte. Der Blechschachtel entnimmt er seine Utensilien; zunächst eine „Times“, die er als Tischdecke auf dem Pflaster ausbreitet. Aus einem Gartenbrunnen holt er sich Wasser, bringt es auf seinem Kocher zum Wallen und brüht sich seinen Tee. Danach spannt er, gleich, wie das Wetter ist, seinen Regenschirm auf, setzt sich auf seinen Fersen wie ein indischer Fakir unter ihn und verzehrt behaglich seine Sandwiches.

Nach dem Essen liest er nicht nur die Zeitung, sondern auch in einem Buch. Vielleicht ist es der victorianische Bestseller „Londons Unterwelt“ des berühmten Moralisten Quenell, in dem auf der gleichen Stufe mit Halunken ein Mensch abgebildet

Diesen Titel führt das Buch, dem wir die Bildergeschichte entnommen haben, erdacht und gezeichnet von dem auch hierzulande längst bekannten Karikaturisten Gerard Hoffnung (Diogenes Verlag Zürich, 84 S.).

ist, der aus einem Unrathaufen Knochen wühlt und sie im Sack zu einem Knochenmehlfabrikanten bringt. Es könnte auch der Roman „Unser gemeinsamer Freund“ von Charles Dickens sein, in dem nachzulesen ist, daß die Hausbesitzer eigens Leute bezahlen mußten, damit ihre Abfälle vorm Haus weggeschafft würden, wo man sie einfach hingeworfen hatte. Man sieht jedenfalls, wie der Straßenfeger das Buch mit Vergnügen wegsteckt und stolz auf die Sauberkeit um sich herum blickt. Auch den Wohlfahrtsstaat überleben die Individualisten.

Arno K. Reinfrank