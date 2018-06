Über zwanzig Nationen haben während der letzten zehn Jahre ihre Selbständigkeit und Freiheit bekommen. Die Minister, die heute in all diesen Ländern regieren, haben – wahrscheinlich in der Mehrzahl – viele Jahre lang als Nationalisten oder Sozialrevolutionäre, jedenfalls aber als Aufrührer gegen das System der Kolonialherrschaft hinter Gittern verbracht.