Wer in diesem Sommer begonnen hat zu bauen, wird einige üble Erfahrungen gemacht haben. Der Bau verzögerte sich nicht nur, er wurde – wenn nicht zu Festpreisen abgeschlossen worden ist – auch teurer. Begründung: Höhere Arbeitslöhne. Ohne Zweifel hat ein großer Teil der Bauhandwerker „marktwirtschaftlich“ reagiert und sich angesichts des Arbeitskräftemangels so teuer wie möglich verkauft. Wer wollte ihnen das übelnehmen? Ebenso sicher ist aber auch, so sagte der Vorstandsvorsitzende der „Neuen Heimat“, Hamburg, Heinrich Plett, daß ein nennenswerter Teil der Baukostenerhöhungen nicht auf das Konto der gestiegenen Löhne kommt, sondern sich auch bei den Unternehmergewinnen niederschlagen wird.

Die gewerkschaftseigene Unternehmens-Gruppe „Neue Heimat“ hat für sich die Baupreise festhalten können. Dabei konnte sie als größter Baukonzern natürlich leichter auf die Preise einwirken als die Masse der kleineren Bauherren. Darüber hinaus hat sie aber auch noch das Rezept befolgt, lieber die Bauzeit etwas hinauszuziehen, als höhere Preise zu bewilligen. Die längere Bauzeit ist das kleinere Übel. Sie verteuert zwar das Bauen, weil Zwischenkreditzinsen gezahlt werden müssen. Sie stehen aber in keinem Verhältnis zum „Bauen um jeden Preis“. Außerdem fallen die Zinsen dort kaum ins Gewicht, wo kommunale Stellen die Baudarlehen (wenigstens zum Teil) schon bei Baubeginn auszahlen.

Die „Neue Heimat“ hat im Geschäftsjahr 1958 für 364 (326) Mill. DM verbaut (darin sind die 28 Tochtergesellschaften eingeschlossen). Damals war die Bautätigkeit noch durch die herrschenden Kapitalmarktschwierigkeiten behindert. Für 1959 wird eine höhere Bausumme erwartet. Die „Neue Heimat“ rechnet damit, daß sie in ihren Arbeitsgebieten (Ballungsstätten des gewerblichen Lebens) die Wohnraumfehlbeträge in fünf bis sechs Jahren abgebaut haben wird.

In der letzten Zeit hat die „Neue Heimat“ ihre Verbindung zu jenen Gewerkschaftsträgern, bei denen der größte Teil der Mitgliederbeiträge anfällt, verstärkt. Erhebliche Stammanteile sind im vergangenen Jahr von der Vermögens- und Treuhandgesellschaft des DGB auf mehrere Einzelgewerkschaften übergegangen. Das wird sicherlich die Durchführung der bevorstehenden Kapitalerhöhung erleichtern. -dt