H. W., Bad Segeberg

Bad Segeberg ist ein hübsches, kleines Städteben. Es gibt dort einen Kalkberg, auf den man hinauf- und es gibt dort Höhlen, in die man hineinklettern kann. Bad Segeberg hat außerdem, wie alle Städte, ein Fundbüro. Dort sammelt sich herrenloses Gut.

Auf den Regalen zwischen all dem herrenlosen Gut im Fundbüro von Bad Segeberg lag nun neulich eine Bundeswehrmütze. Sie war nicht mehr neu. Der Bundeswehrangehörige, der sie – wer weiß wo und wer weiß wie – verloren hatte, war offenbar nicht traurig über den Verlust. Jedenfalls sprach er auf dem Fundbüro nicht vor. Er hatte sich wohl schnell eine neue Mütze „organisiert“ ...

So kam die alte Mütze unter den Hammer. Und sie fand auch einen Liebhaber. Einen einzigen nur, aber immerhin: Er bot. Dreißig Pfennig, nicht mehr. Dafür erhielt er den Zuschlag. Nun hatte der neue Besitzer, ein dreizehnjähriger Schüler, die Mütze keineswegs aus Begeisterung für die Bundeswehr ersteigert und auch nicht, um die Wand seines Jungenzimmers damit zu zieren. Er brauchte die Mütze zum „Räuber-und-Gendarm“-Spiel. „So was hat uns nämlich noch gefehlt“, sagte er, als er die drei Groschen auf den Tisch zählte.

So was hat uns noch gefehlt, meinte auch der zuständige Beamte der Segeberger Stadtverwaltung, als ihm in diesen Tagen ein Schreiben der Wehrbereichsverwaltung aus Kiel auf den Tisch flatterte. Denn in dem Brief stand in nüchternen Sätzen zu lesen, daß die Bundeswehr Anspruch auf die versteigerte Bundeswehrmütze erhebe. Denn erstens sei diese Bundeseigentum, und zweitens habe man den Verlierer ermittelt und wolle sie ihm zurückgeben.

Der Segeberger Beamte schrieb einen Antwortbrief. Des Inhalts, daß die Mütze erstens nicht neu sei, daß sie zweitens lange genug in den Regalen des Fundbüros gelagert habe, daß sich drittens kein Verlierer gemeldet habe und daß besagter Gegenstand“ schließlich aus dem großen Segeberger See gefischt worden sei.

Das weitere Schicksal der Kopfbedeckung ist also ungewiß. Fest steht nur eines: Gegenwärtig dient die Mütze noch als begehrtes Requisit beim „Räuber-und-Gendarm“-Spiel.