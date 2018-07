H. W. B., New Delhi, im September Wer den indischen Ministerpräsidenten kennt, wußte von vornherein, daß nichts die Stellung des Verteidigungsministers Krishna Menon mehr festigen konnte als ein Aufstand der Generäle. Seit in einigen asiatischen Nachbarländern die Politiker unter die Vormundschaft der Militärs gestellt wurden, ist man in Delhi in politischmilitärischen Kompetenzfragen sehr empfindlich geworden. Als General Thimayya, der Oberkommandierende der indischen Armee, seinen Rücktritt anbot, weil er Menon für einen unsicheren Kantonisten hielt, da mußte der Regierungschef das als eine Art Ultimatum auffassen, sich entweder für die Generalität oder für seinen umstrittenen, linksradikaler Neigungen verdächtigten Verteidigungsminister zu entscheiden. Von Anfang an aber war es klar, daß sich Nehru angesichts dieser Alternative vor seinen Ministerkollegen stellen würde.

Tatsächlich endete der Konflikt denn auch mit einem hundertprozentigen Sieg der zivilen politischen Autorität. Und als Nehru im Parlament den Vorrang eben dieser Autorität Vor allen anderen Kräften im Staate betonte, da klatschten selbs: die Abgeordneten Beifall, die Krishna Menon gern gestürzt hätten. Nehru sprach dem Verteidigungsminister sein volles Vertrauen aus; die Vorwürfe Thimayyas, daß Menon eine politische Protektionswirtschaft in der Armee betreibe, erklärte der indische Ministerpräsident für völlig unbegründet. Das Verhalten des Oberkommandierenden nannte er „äußerst ungewöhnlich und unglücklich“, und er weigerte sich, dem General so unqualifiziert sein Vertrauen auszudrücken, wie er es Menon gegenüber tat.

Wenn dies alles auch vorauszusehen war, so ist es doch überraschend, daß General Thimayya auf dringende Vorstellungen Nehrus sein Rücktrittsgesuch zurückgezogen hat. Nach einem zweitägigen Sturm im Wasserglas blieb also alles beim alten: Krishna Menon ist weiterhin Verteidigungsminister, und General Thimayya bleibt voraussichtlich für weitere zwei Jahre Oberkommandierender der indischen Armee. Die Generalität ist in die Schranken verwiesen worden, die ihr die demokratische Ordnung setzt.

Aber auch Krishna Menon dürfte erkannt haben, daß nicht er persönlich, sondern daß eben diese demokratische Ordnung triumphiert hat. Wenn er in Zukunft wieder die Partei der Feinde dieser Ordnung ergreift, oder wenn er auch nur den Verdacht erregt, daß er etwas unterläßt, was zum Schutze Indiens gegen seine Gegner notwendig ist, dann wird selbst Nehru seinen Verteidigungsminister nicht länger verteidigen können.