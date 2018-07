Inhalt Seite 1 — Neuer Beginn am Gärtnerplatz Seite 2 Auf einer Seite lesen

A-th, München

Auch die Münchner Festspiele sind. nunmehr beendet. Sie brachten im wesentlichen eine Übersicht über die glänzenden Möglichkeiten, von denen der Ruhm der Bayerischen Staatsoper heute zehrt. Ein Ansatz zu außergewöhnlichen Absichten, zur Einlösung moralischer Verpflichtungen, zu Entdeckungen, Bekenntnissen, wie sie etwa den Begriff des Festspiels von dem der „Saison“ abheben könnten, wurde dagegen nicht sichtbar.

Ein solcher Hang, die bloße Routine durch Wagemut zu überwinden – es braucht dabei gar nicht um unausgegorene Experimente zu gehen, die ohnehin nicht in einen festlichen Rahmen gehören –, ist schon von Duvoisins Zeiten her im Theater am Gärtnerplatz, der„Staatsvolksoper“ oder auch „Staatsoperette“, weit mehr beheimatet als in den hochseriösen Häusern am Prinzregentenplatz und in der Residenz.

Der neue Herr des Gärtnerplatztheaters, Staatsintendant Arno Assmann, dessen Amtszeit am 1. September begann, hatte bereits mit zwei. Inszenierungen – dem „Zigeunerbaron“ und der „Regimentstochter“ – vorher künstlerisch von seinem Reich Besitz ergriffen. Zwei Leistungen eines modernen Spielleiters waren es, der „Werktreue“ sehr klein schreibt oder dem Wort eine völlig unverbindliche Auslegung gibt – und dessen üppig wuchernde Phantasie die „Auflockerung“ bisweilen bis an die Grenzen dessen treibt, was man einmal „Spielastik“ oder, noch gröber, „Klamauk“ nannte.

In dieser Überphantasie, diesem ständigen Ausverkauf Von „Regieeinfällen“ liegt zweifellos Assmanns Gefahr. Er teilt sie allerdings mit vielen hochgepriesenen Regisseuren unserer Tage, die noch nicht begriffen haben, daß die hohe Kunst der Spielleitung darin besteht, die nachhelfende Hand nicht merken zu lassen ...

Dennoch: dieser witzige Inszenator, der viel zu sehr geborener Theatermann ist, um nicht eines Tages seinem hemmungslosen Spieltrieb Schranken zu setzen und damit auch nobleren Beifall zu gewinnen, gibt als Intendant Anlaß zu den positivsten Erwartungen. Seine erste Tat als Hausherr war eine Ehrung des achtzigjährigen Joseph Haas. Dessen Volksoper „Tobias Wunderlich“ (nach einem Legendenspiel des österreichischen Dichters Hermann Heinz Ortner wurde im Jahre 1937 bei seiner Uraufführung in Kassel das Opfer einer offiziösen Hetze, zu der sich die „Weltanschauungs“-Hüter durch den unzweideutig christlich-katholischen Stoff herausgefordert fühlten.

Seither jedoch hat das Werk kraft seines überkonfessionellen ethischen Gehalts, mehr noch dank seiner musikalischen Qualitäten (sowohl im Erfinderischen wie in der meisterlichen Faktur), zahlreiche Bühnen erobert. Es hat sich als eine wirksame Bereicherung des Musiktheaters im mager bestellten Genre der volkstümlichen Oper erwiesen. Mit ihrer drastischen Gegenüberstellung von echter Religiosität und religiösem Konjunkturgeschäft, von sauberem Menschentum und menschlicher Lumperei entbehrt sie keineswegs einer gewissen Aktualität.