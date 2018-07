Die unrühmliche Geschichte der „Lex Münemann“

Von O. Bühler

Was unter Tax-Lobbyismus zu verstehen ist, weiß man allmählich: Jenes mit Vorliebe in der Vorhalle eines Parlaments (lobby) sich abspielende, von Interessenten betriebene Verfahren, in Steuergesetze Klauseln hineinzubringen, deren Tragweite von den das Gesetz beschließenden Abgeordneten nicht erkannt wird und sich erst nach Erlaß des Gesetzes bei seiner Durchführung zeigt. Die Frage, ob so etwas bei uns vorkommt, kann leidernicht mehr verneint werden, seitdem wir in der Kapitalverkehrsteuer-Novelle vom 25. Mai 1959 eine Bestimmung über die Gleichstellung von Darlehensschuldscheinen mit Wertpapieren erhalten haben, die sich alsbald (nach einem offenbar in erster Linie betroffenen Münchner Finanzierungsunternehmen) den Namen „Lex Münemann“ erworben hat. Mit dieser „Lex Münemann“ hat eine hinter den Kulissentätige Interessentengruppe zwar nicht für sich eine Begünstigung erwirkt, aber für ihre wirtschaftlichen Konkurrenten eine Sonderbelastung, von deren Ausmaß’ und Wirkung der Bundestag sich offenbar kein Bild verschaffte, als er sie beschloß.

Die fragliche Klausel ist der jetzige § 12 Abs. 3 des Kapitalverkehrsteuergesetzes und lautet: „Als Schuldverschreibungen gelten (außer eigentlichen Wertpapieren) auch im Inland ausgestellte Schuldscheine, wenn sie über Teile eines Gesamtdarlehens ausgestellt sind.“ Auch auf sie soll also die Wertpapiersteuer von jetzt 2 1/2 v. H. bei der Ausgabe und die Börsenumsatzsteuer von 0,25 v. H. bei jeder Abtretung zur Anwendung kommen.

Der Entwurf des Gesetzes zur Änderung der verkehrsteuerrechtlichen Vorschriften hatte bei seiner Einbringung am 7. März 1958 (Bundestagsdrucksache 262) diesen Zusatz noch nicht enthalten. Auch bei den recht lebhaften Diskussionen um, den Entwurf, die in den folgenden elf Monaten geführt wurden und bei denen immerhin auch die Frage angeschnitten wurde, ob die Börsenumsatzsteuer überhaupt beibehalten werden solle, war von dieser Erweiterung der Steuerpflicht auf Schuldscheine nicht die Rede. Erst in der Sitzung des Finanzausschusses des Bundestags vom 18. Februar 1959 tauchte diese neue Bestimmung auf. Hier teilte dessen Vorsitzender, der Abgeordnete Neuburger, mit: Die sich ständig vermehrende Aufnahme von Schuldscheindarlehen lasse es ratsam erscheinen, auch deren Ausstellung und Abtretung der Wertpapier- und der Börsenumsatzsteuer zu unterwerfen. Es war auch schon ein interfraktioneller Antrag dieses Inhalts vorbereitet, der im Ausschuß ohne Diskussion angenommen wurde und noch am selben Tag nicht nur im Plenum des Bundestags eingebracht, sondern von diesem auch einstimmig ohne Diskussion angenommen wurde. Was der Bundestagsbericht über diesen mehr als prompten Ablauf der Dinge in der Sitzung vom 18. Februar 1959 verrät, spricht Bände

(Sitzungsbericht S. 3301):

„Präsident D. Dr. Gerstenmaier: ‚Ich rufe auf den Änderungsantrag Umdruck 217 Ziffer 1. Das ist ein interfraktioneller Antrag. Wird zur Begründung das Wort gewünscht? – Auf Begründung wird verzichtet. Wird zur Sache das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Ich lasse abstimmen über Ziffer 1 des Änderungsantrags Umdruck 217, hinter Nr. 4 eine neue Nr. 4a einzufügen. Wer zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. – Gegenprobe – Enthaltungen? – Der Antrag ist einstimmig angenommen; Nr. 4a wird eingefügt.“