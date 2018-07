Die vier zur Agrippina-Versicherungsgruppe gehörenden Gesellschaften – Agrippina-See (AK: 3,6 Mill. DM), Kölner Lloyd (1,2 Mill. DM), Mitteleuropäische (1,2 Mill. DM) und Agrippina Allgemeine (2,0 Mill. DM) mit Sitz in Köln verabschiedeten die Jahresabschlüsse 1958. Die Gesellschaften zahlen unv. 10 v. H. Aktionärsdividende auf das gewinnberechtigte (am Bilanzstichtag eingezahlte) Aktienkapital. Von den Prämieneinnahmen entfallen 87,35 (70,32) Mill. DM auf die Agrippina-See-, Fluß- und Landtransport-Versicherungs-Gesellschaft, auf die Kölner Lloyd Allgemeine Versicherungs-AG 19,35 (15,20) Mill. DM, auf die Mitteleuropäische Versicherungs-AG 19,35 (15,83) Mill. DM und auf die Agrippina Allgemeine Versicherungs-AG eine Prämieneinnahme von 111,94 (94,91) Mill. DM. Die Verwaltung der in Personalunion geleiteten 4 Gesellschaften teilte mit, daß im laufenden Geschäftsjahr die Prämieneinnahmen weiter gestiegen sind.

Die zur Agrippina-Versicherungsgruppe gehörende Patria Versicherungs-AG, Köln, hat das Grundkapital um 3 auf 4 Mill. DM erhöht. Den Aktionären werden die neuen Namensaktien, die ab 1. Januar 1960 gewinnberechtigt sind, über das Bankhaus Delbrück von der Heydt und Co. (Köln) im Verhältnis 1:3 bei 25prozentiger Einzahlung zum Kurs von 140 v. H. zuzüglich Börsenumsatzsteuer zum Bezug angeboten. Die Hauptversammlung genehmigte antragsgemäß 12 v. H. Dividende auf das mit 25 v. H. eingezahlte Aktienkapital von 1 Mill. DM. Die Gesellschaft wird ab 1. Januar 1960 als weitere Versicherungszweige die Haftpflicht-, Unfall-, Kfz-Haftpflicht- und Kfz-Unfallversicherung aufnehmen. Die Aussichten für das Geschäftsjahr 1959 werden von der Verwaltung günstig beurteilt.

Mit der Verabschiedung des Abschlusses für das Geschäftsjahr 1958 hat die Adler, Feuerversicherung auf Gegenseitigkeit vormals Deutsche Beamten-Feuerversicherung a. G. zu Berlin-Charlottenburg innerhalb von vier Jahren die Entwicklung vom Hausrat-Versicherer zum Mehrbranchen-Versicherer abschließen können. Sie betreibt nunmehr die Feuer- einschließlich Klein-Betriebsunterbrechungs-Versicherung, die Einbruchsdiebstahl- und Beraubungs-Versicherung, die Leitungswasser-, die Gas-, die Sturmschaden-Versicherung, die Allgemeine Unfall- und Allgemeine Haftpflicht-Versicherung – auch für Luftfahrt-Risiken –, ferner die Kraftfahrerversicherung und Reisegepäck-Versicherung sowie letztlich noch die Berufshaftpflicht-Versicherung für öffentliche Bedienstete. Damit ist der versicherungstechnische Ausbau der Gesellschaft abgeschlossen. Die Gesellschaft arbeitet vornehmlich in Kreisen der öffentlichen Bediensteten. Gegenüber 1957 hat sich der Beitragszuwachs um 23,2 v. H. erhöht. Von diesem Zugang entfallen noch etwas mehr als zwei Drittel auf die Hausrat-Sparte, der Rest auf die „neuen Versicherungszweige“. Besonders am Umsatz beteiligt ist die Allgemeine Haftpflicht-Versicherung, die ihren Bestand gegenüber 1957 verdoppeln konnte.